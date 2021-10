Dusty Baker con nueva oportunidad de ganar

HOUSTON – Dusty Baker dudaba de sus posibilidades de conseguir otra oportunidad. Hace cuatro años, después de una desinflada y decepcionante salida de postemporada con los Nacionales, el veterano patrón fue despedido en un movimiento que fue criticado por muchos en ese momento, pero aún así lo envió al olvido gerencial.

Pasaron más de dos años antes de que llegaran dos llamadas. Los Filis se acercaron primero, pero contrataron a Joe Girardi. El segundo fue del propietario de los Astros, Jim Crane. Necesitaba un líder probado para navegar por las turbulentas aguas que quedaron tras el escándalo de robo de señales de Houston.

Necesitaba a Baker. Y Baker necesitaba a los Astros.

Después de una victoria por 5-0 sobre Boston en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del viernes por la noche, Houston regresa a la Serie Mundial por tercera vez en cinco años, continuando una racha que comenzó antes de que Baker llegara el 29 de enero de 2020, a apenas 16 días después de que las Grandes Ligas sancionaran a los Astros.

En ese momento, Baker, quien fue reclutado en 1967, jugó 19 temporadas en las Grandes Ligas, dirigió otras 22 y había estado en el juego durante más de medio siglo, llamó a este trabajo «mi último hurra».

Y parece que el hurra podría continuar más allá del Clásico de Otoño. Baker está trabajando en un contrato que expira después de firmar un contrato de un año para 2020 que incluía una opción de club para 21. Su futuro ha sido un tema persistente durante algún tiempo, y Crane abordó el estado de Baker más allá de esta temporada luego de la victoria del viernes.

«Escuche, Dusty se merece otra oportunidad para el próximo año», dijo Crane. «Veremos a dónde va… Dusty ha hecho un gran trabajo aquí, y no creo que haya ninguna razón por la que no lo visitemos después de la Serie Mundial. No queremos distraernos con ningún contrato o cualquier extensión. Nos sentaremos con todos al final de la Serie Mundial. Amo a Dusty. Lo pondremos así. Tú lo tomas a partir de ahí».

Las celebraciones están maduras para la nostalgia, y Crane no pudo reprimirse al relatar el proceso de contratación.

«Me senté y hablé con él durante dos horas y pensé que era mi mejor amigo», dijo Crane. “Tomé mi decisión allí mismo en el acto. Estábamos felices de tenerlo. Entró y estabilizó el barco, y ya han visto los resultados. Con suerte, obtendremos un poco más».

Baker también mostró vulnerabilidad emocional al mirar hacia atrás en su contratación, las críticas pasadas de él como dirigente (fue despedido por Washington después de dos temporadas y dos títulos de la Liga Nacional del Este) y los paralelos de su viaje individual para demostrar que se alinea con su nuevo equipo para superar la saga del robo de señales.

«Yo también tenía algunas cosas sobre mi cabeza, así que teníamos mucho en común», dijo Baker. “Cuando te puedes identificar con las personas con las que estás, sin importar la edad que tengan, es más fácil llevarse bien e identificar las luchas por las que están pasando. Y como dije, me siento muy afortunado de tener este grupo de muchachos y de estar en esta posición.

“Al comienzo de este viaje, ni siquiera tenía trabajo. Me entrevisté con los Filis. Fueron con Joe Girardi. Y luego mi hijo me dijo en su infinita sabiduría, él dice, ‘Papá, tal vez ese trabajo no era tuyo, y este es un trabajo mejor’. Odio que A.J. Hinch perdiera su trabajo de la manera en que lo hizo, pero yo heredé un buen equipo, al igual que Sparky Anderson heredó la Gran Máquina Roja».

Baker está aprovechando al máximo esta oportunidad a la madura edad de 72 años, lo que lo convertirá en el segundo mánager de mayor edad en la historia de la Serie Mundial, solo detrás de Jack McKeon de los Marlins, quien también tenía 72 años en 2003 pero 196 días mayor que Baker. . Hablando de su longevidad, Baker es apenas el noveno manager en la historia de la MLB en ganar un banderín en cada liga, habiendo llevado a los Gigantes de 2002 al Clásico de Otoño.

Los Gigantes de Baker tenían a Barry Bonds en su mejor momento. Al año siguiente, Baker dirigió a Sammy Sosa, Mark Prior y Kerry Wood para los Cachorros en octubre. Más tarde llevó a Joey Votto a la postemporada con los Rojos en 2010 y ’12. Y dirigió a Bryce Harper, Max Scherzer y Stephen Strasburg en las postemporadas de 2016 y 2017 con los Nacionales.

Baker ha dirigido a algunos de los grandes de todos los tiempos del juego a lo largo de varias generaciones.

«En el tiempo que he estado con él, él entiende cómo es ser un jugador de béisbol», dijo el ganador del premio JMV de la SCLA, Yordan Alvarez, a través del intérprete del equipo Andrew Dunn-Bauman. “Él entiende por lo que pasan los muchachos todos los días. También tuve la oportunidad de pasar tiempo con él en los entrenamientos primaverales. Me ha sido de gran ayuda y estoy agradecido por todo lo que me ha dado en este tiempo juntos».

Cuando se le preguntó qué le dio convicción al firmar con Houston, que fue quizás el club más probado de todos los clubes que ha manejado, pero estaba en problemas cuando asumió el cargo, Baker, siempre con una historia, se basó en las ideas de su ex dirigente del Salón de la Fama.

«Como Tommy Lasorda solía decirnos todo el tiempo, y es verdad, tienes que creerlo antes de que suceda», dijo Baker.