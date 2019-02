PEORIA, Arizona, EE.UU, Mlb.com.- En medio de un campamento de los Marineros lleno de talentosos jóvenes que sueñan con algún día tener éxito en las Grandes Ligas, el veterano dominicano Edwin Encarnación parece no encajar ahí. Pero con los partidos de exhibición, su experiencia y bate profesional encajarán de manera natural en la parte gruesa del lineup del dirigente Scott Servais.

Encarnación ha sido uno de los cañoneros más prodigiosos de la Gran Carpa en años recientes. Ha sido convocado al Juego de Estrellas en tres de las últimas seis campañas, finalizado entre los mejores 20 en las votaciones para Jugador Más Valioso de la Liga Americana en cinco de los últimos siete años. Ha conectado más cuadrangulares y remolcado más carreras que cualquier otro jugador -incluyendo al ex BD de los Marineros, el también dominicano Nelson Cruz -en ese trecho.

Aunque su promedio de bateo cayó a .246 el año pasado, Encarnación fue capaz de disparar 32 vuelacercas y producir 107 carreras, su cuarta temporada seguida con al menos 30 jonrones y 100 empujadas. Nolan Arenado y Anthony Rizzo son los únicos otros ligamayoristas con por lo menos 100 remolcadas en cada una de las últimas cuatro campañas.

Pero con 36 años de edad y un contrato de US$20 millones a cuestas, la única razón por la que Encarnación está con los Marineros es debido a que fue parte de una serie de canjes que el gerente general Jerry Dipoto hizo para eliminar contratos a largo plazo para otros jugadores.

El pacto de Encarnación expirará al final de esta campaña y parece que su paso por un equipo de los Marineros en reconstrucción será corto, aunque Dipoto no ha encontrado a un club interesado en adquirirlo vía canje. Entonces, luce cada vez más probable que el dominicano iniciará la temporada con Seattle.

Sin embargo, el oriundo de La Romana no se deja afectar por los rumores de cambio. Está concentrado en su negocio. Su negocio es alistarse para batear, sin importar dónde.

“No me preocupo por eso”, declaró Encarnación antes de dirigirse a las jaulas de bateo. “De lo único que me preocupo es de lo que puedo controlar. Puedo controlar jugar este deporte. Eso es todo. No me preocupo por nada más”.

El cañonero veterano ya ha sido parte de planes de reconstrucción en el pasado. Dijo que la visión de los Marineros luce similar a la situación de la que fue parte en Toronto, donde los Azulejos finalmente llegaron a la postemporada en los últimos dos años de su carrera de ocho campañas con el club canadiense.

“Requiere de paciencia”, aseguró. “Paciencia y hacer las cosas correctas, seguir trabajando de la manera en que hemos venido trabajando, luego saltar al terreno y divertirse”.

Encarnación se une a los Marineros después de que varios de sus amigos y compatriotas dominicanos han partido, ya que Robinson Canó y Jean Segura fueron traspasados y Cruz se fue a Minnesota como agente libre. Claro, a Encarnación le hubiese encantado jugar junto a ese grupo, pero está consciente de cómo se manejan las cosas.

“Este juego es un negocio”, aseveró. “Nosotros no controlamos eso. Sea lo que sea que ellos hagan, estamos listo para ello y aquí estamos”.

Encarnación llenará la vacante de bateador designado que ocupó en su mayoría Cruz y también verá algo de acción en la primera base, posición en la que el dominicano inició 22 juegos el año pasado por los Indios. En resumidas cuentas, los Marineros quieren su bate en el lineup para su propio beneficio y para promover su valor de cambio, en caso de que otro equipo necesite a un experimentado bateador derecho en algún momento de la temporada.

“Se trata de un jugador veterano que sabe quién es, conoce bien su rutina”, comentó Servais. “Tener a un jugador con ese valor nos beneficia como equipo. Sabemos que puede producir con el madero. Él va a jugar. Esos muchachos en la parte gruesa del orden al bate van a tener oportunidades de producir carreras y tendrán buenas campañas”.

Encarnación reconoció que todavía se encuentra en el proceso de conocer a todos los muchachos en el campamento de Seattle y está trabajando para encontrar su ritmo en el plato. Pero en su 15ta temporada en el Béisbol de Lujo, el dominicano está seguro de algo.

“No sé de qué manera me van a utilizar”, manifestó, “pero estaré listo”.