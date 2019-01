MADRID, España – El Banco Popular Dominicano revalidó su posición como el principal financiador histórico del sector turismo en la República Dominicana e informó que mantiene un volumen de negocios por encima de los RD$57,000 millones.

El vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, Christopher Paniagua, dijo que su cartera de préstamos a esta industria, sumada al respaldo de otras filiales de Grupo Popular, supera los RD$40,000 millones.

Estas informaciones se dieron a conocer en el cóctel institucional ofrecido por la entidad bancaria a empresarios nacionales e internacionales del sector hotelero y la delegación de autoridades, presentes en la 39na edición de la FITUR realizada en Madrid, España.

En las palabras centrales de la actividad, reafirmó el compromiso del Banco Popular para seguir asumiendo un rol cada vez más proactivo en el desarrollo cualitativo y la continua expansión del turismo dominicano.

“En nuestra organización financiera miramos con optimismo el futuro de la economía nacional y del turismo en particular, porque estamos convencidos de que hay razones para creer que, juntos, podemos aportar más progreso al país. Además, hay razones para querer seguir avanzando, en una actividad económica y social que es un potente motor que moviliza el resto de los sectores económicos”, dijo.

En su discurso, el vicepresidente ejecutivo de Negocios Nacionales e Internacionales enfatizó que la historia de éxito del turismo dominicano ha sido posible gracias al esfuerzo mancomunado y las sinergias desarrolladas por los sectores público y privado, unidos por la voluntad de progreso en favor de la República Dominicana.

En este sentido, en nombre de la entidad bancaria, felicitó al presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y al ministro de Turismo, licenciado Francisco Javier García, por sus aportes al sector. Asimismo, reconoció y ponderó positivamente el sostenido esfuerzo de los representantes del sector empresarial turístico, a través de las inversiones realizadas en el país.

Compromiso y propósito compartido

La señora Paola Rainieri, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), en sus palabras, valoró el apoyo histórico del Popular al desarrollo del turismo e indicó que la entidad financiera “ha marcado pautas importantes en el sector turístico dominicano” y “estimulado a que muchos otros se sumen a ese esfuerzo”.

“El Popular tiene una actitud que representa ejemplo y compromiso, responsabilidad con el desarrollo económico de nuestro país, porque trabaja por un propósito de productividad. A través del financiamiento y la promoción, han dado el apoyo para que se estimule la industria, y eso lo agradecemos, lo agradecemos de corazón”, indicó la presidente de ASONAHORES.

Un aliado de la proyección de la marca país

El ministro de Turismo, señor Francisco Javier García, destacó las distintas iniciativas realizadas por el Banco Popular para elevar la marca país de la República Dominicana.

“En todas las ferias en las que hemos participado, el Banco Popular ha estado ahí. Quiere decir que es un agente activo en procura de buscar la inversión, pero para llevarla a la República Dominicana, para crear progreso para el país, para crear empleo, para crear riquezas”, resaltó el ministro.

Importante presencia de hoteleros e inversionistas

El cóctel de gala del Popular, con motivo esta 39va edición de FITUR, congregó a más de 400 invitados en el destacado Museo Thyssen-Bornemisza, pinacoteca y centro cultural que alberga una de las colecciones de pintura más importantes del mundo.

Aquí, previo al acto formal del cóctel, los asistentes disfrutaron de una visita privada por la exposición temporal “Beckmann. Figuras del exilio”, del reconocido pintor expresionista alemán y artista gráfico Max Beckmann.

Entre los asistentes, se destacó la presencia de los señores Encarna Piñero, CEO del Grupo Bahía Príncipe, junto a otros ejecutivos, y doña Isabel García viuda Piñero, presidente del Grupo Bahía Príncipe; Sabina Fluxà, vicepresidenta y CEO del Grupo Iberostar; Gabriel Escarrer Jaume, presidente ejecutivo y CEO del Grupo Meliá; Frank Rainieri, presidente y CEO del Grupo Punta Cana junto a Haydée Kuret de Rainieri, vicepresidente ejecutiva de Recursos Humanos y Hospitalidad y Frank Elías Rainieri, vicepresidente senior de Negocios; José Fanjul Jr., del Grupo Central Romana; Álex Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group; Enrique Martinón García, presidente del Grupo Martinón; Juan Francisco Martínez, presidente de Sanctuary Hotel y Rafael Blanco, presidente de hoteles Viva Resorts

También Rolando González Bunster, presidente del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM); Álvaro Peña, presidente de COLDEPA; Hugo Pérez Ovalles, presidente de Therrestra, Sergi Batalla, accionista y director de Expansión de Best Hotels; Carlos José Martí, presidente ejecutivo del Grupo Martí PG; Santiago Batle, presidente de Hoteles Majestic y Santiago de Armas, presidente del Consejo de Vigilancia del Grupo Ifa.

Así como Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo, Manel Vallet, vicepresidente ejecutivo de Hoteles Catalonia; Dimitri Handal, presidente de Max Corredores de Seguros, Manuel Alejandro Grullón Hernández, presidente ejecutivo de GCS Systems y Rafael Caballero hijo, ejecutivo del Grupo Preferente.

También asistieron ejecutivos de los grupos Inicia, Meliá, Iberostar, Barceló, Bahía Príncipe, Fierro, Best, Princess, Blau, Blue Diamonds Resorts y Punta Cana, de Hoteles Catalonia; Best Hotels, Valentin Hotels y Excellence Hotels, Hoteles Majestic, Hotel Vista Sol, Playa Resorts, Mar Resorts, AM Resorts y de los Hoteles H-10; del aeropuerto y del puerto de La Romana, de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), de la Asociación de Hoteles de la República Dominicana (ASONAHORES) y de la La Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este (ASOLESTE).