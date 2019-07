Los bríos del club Rafael Barias están incontenibles.

Una racha positiva que se extiende a siete partidos, le han colocado una etiqueta de invencible.

Anoche, los barianos se ampararon en la ofensiva eficaz del refuerzo norteamericano Paris Bass, quien sigue su avance arrollador esta vez con 25 puntos y seis rebotes para superar fácilmente 92-66 al club San Lázaro, en el choque que abrió la cartelera en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto.

Los barianos no ceden un ápice en sus intenciones de avanzar a la ronda final, de la que fueron barridos en el 2018, 4-0, por parte del club Mauricio Báez, que se proclamaron campeones, que a la vez venían de perder en el 2017 del mismo Barias.

El dirigente Joel Ramírez asumió el equipo con registro de 1-2, perdió su primer juego (91-90 ante Los Prados, el 16 de junio) que fue su debut como capataz -se retiró de jugador en el 2018- y desde ahí ha ganado siete en línea, seis en la serie regular y uno en la semifinal.

“Es incontenible que están los barianos”, precisó ayer el importado Paris Bass, quien además destacó que “nos encontramos en una etapa del torneo en el que todos los jugadores están acoplados, se han conocido bien a fondo, y cada quien asume su rol a la perfección”.

Eulis Báez, quien secundó a Bass en la ofensiva al anotar 11 puntos y atrapó siete rebotes, expresó que “El Rafael Barias es un equipo sobresaliente. Estos muchachos que están aquí se han adaptado al cambio de dinámica que significó la entrada de Joel (Ramírez) como dirigente, yo, Paris y Tyrone, y demás personal técnico”.

“Este torneo entra en una etapa caliente. Mañana (hoy) vamos contra el Mauricio en partido que genera mucha adrenalina para los dos conjuntos que atraen emociones a granel por sus cientos de jugadores. Nos divertiremos, como siempre lo hacemos, y nos llevaremos la victoria”, argumentó Báez.

A Bass y Báez, le siguieron el también refuerzo estadounidense Tyrone Curnell con 12 puntos y cinco rebotes, y el capitán Manuel Fortuna aportó 10.

Con nueve y ocho tantos anotados quedaron Raymer Santana y José Fortuna (Pancho).

Por los vencidos sacó la cara el puertoplateño Bernardo -El Mellito- Polanco al encestar 27 puntos, Jerome Frink nueve y cinco rebotes, Adonys Henríquez, Cristian Guillermo y Christopher Warren seis cada uno.

Juegos del domingo

Los dos juegos del domingo serán a partir del mediodía y a las 2:00 de la tarde, y habrá servicio de almuerzo a 25 pesos de parte de los Comedores Económicos del Estado.

JUEGOS basket dn

Juegos de hoy

7:00 p.m. Huellas del S. vs San Lázaro

9:00 p.m. Rafael Barias vs M. Báez

Juegos del domingo

12:00 p.m. San Lázaro vs Mauricio Báez

2:00 p.m. Huellas vs Rafael Barias