México (EFE).- Si hay una tradición que define a las familias mexicanas es la que se celebra cada 1 noviembre. El Día de Todos los Santos y el peculiar culto a la muerte reúne a miles de personas para mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están.

Sus colores, texturas y la increíble unión entre lo prehispánico y lo colonial han sido imprescindibles en la cultura mexicana y, por supuesto, retratados en expresiones artísticas como el séptimo arte.

Estas son seis películas para emocionarse con el Día de Muertos como un mexicano más:

1.“COCO”- LA EMOCIÓN DE MÉXICO PARA EL MUNDO

La relación de “Mamá Coco” con su nieto Miguel Rivera, un niño de 12 años que siente profunda curiosidad por la historia de su familia, consiguió en 2017 emocionar al mundo entero y dar a conocer el misticismo, los colores y la alegría que predomina en México en esta fecha tan oscura en otras partes del planeta.

Si no has visto “Coco”, de Lee Unkrich, o si ya has olvidado algún verso de “Recuérdame” (la lacrimógena canción que protagoniza el filme), necesitas encender tu televisión y sumergirte en el mundo de la flor cempasúchil y el contacto con los muertos, reflejado muy bien en esta cinta gracias al presupuesto de Pixar y Disney, que se hicieron con la película más taquillera de la historia de México.

2.“DÍA DE MUERTOS”- MÉXICO VERSUS HOLLYWOOD

“Día de Muertos”, del director Carlos Gutiérrez y producida enteramente en México, relata, partiendo del colorido universo mexicano en general y de esta festividad en concreto, cómo la joven “Salma” trata de conectarse con sus padres muertos a través de una ofrenda.

Así, revela un antiguo secreto. Pero el éxito de “Coco” hizo peligrar a esta película, que también recurre a la animación. Sus creadores, que comenzaron a trabajar en ella en 2004, decidieron posponer el estreno ante una campaña publicitaria millonaria de Disney y Pixar.

En 2017, Estefani Gaona, una productora de Metacube, la compañía mexicana tras la creación de “Día de Muertos”, explicó a Efe que su presupuesto era “un 5 % respecto al de una película de Hollywood”.

A pesar de todo, por fin se estrenará el próximo 1 de noviembre en las salas de cine de México.

3.“HASTA LOS HUESOS”- UN CORTOMETRAJE CON MUCHO QUE CONTAR

“Hasta los huesos”, un cortometraje de 2002 dirigido por René Castillo, cuenta el viaje de una persona hacia el mundo de los muertos después de morir.

Recibió premios mexicanos -como el Ariel a mejor cortometraje de animación- e internacionales, como el mismo galardón en el Festival de Cortometrajes de Berlín.

La cinta, que se convirtió en el corto más caro de la historia del país con un presupuesto de 3 millones de pesos (unos 157.000 dólares), se produjo en tres años, ya que solamente la filmación en “stop-motion” ocupó un año entero, durante el que los más de 70 personajes de plastilina tuvieron más de 15.000 movimientos.

4.“LA LEYENDA DE NAHUALA”- EL PODER DEL MIEDO DE UN NIÑO

La película de animación “La leyenda de Nahuala”, dirigida por Ricardo Arnaiz, cuenta la historia de un niño que vive en Puebla, en el centro del país, en el año 1807.

Está atemorizado por las historias que le cuenta su hermano mayor, una de ellas de una bruja que quiere robar el alma de un chico.

El filme es un ejemplo de que muchos otros cineastas se han dado cuenta en los últimos tiempos, incluso antes de “Coco”, de las virtudes de la animación a la hora de hablar de esta fecha, ya que pueden crear mundos de fantasía sin necesidad de utilizar efectos especiales.

5.“LA MOMIA AZTECA”- EL DÍA DE MUERTOS SIEMPRE ESTUVO PRESENTE

A pesar de que el Día de Muertos en México se dio a conocer internacionalmente en parte gracias a películas como “Coco”, esta es una festividad que lleva muchos años formando parte del imaginario colectivo.

Un claro ejemplo es “La momia azteca” (1957), una película no muy recordada de Rafael Portillo, que relata las festividades prehispánicas de una forma sorprendente, ya que incluye la reencarnación de una doncella azteca de un modo muy cercano a la cotidianidad.

6.“MACARIO”- EL MISTICISMO EN NOVIEMBRE

Apenas tres años después se estrenó “Macario”, de Roberto Gavaldón, una de las primeras cintas en incluir esta fiesta en su trama de manera tan evidente, dando cuenta de la gran relevancia del culto a los muertos en la identidad nacional.

Y lo hace a través del contacto del protagonista, Macario (interpretado por Ignacio López Tarso), un pobre campesino, con la muerte y el diablo en la víspera de la celebración de muertos.

Todo, en su ansia por lograr disfrutar de un banquete sin tener que compartirlo con nadie.