MIAMI, FLORIDA, EE.UU, Mlb.com.- Después de arrasar con el madero desde su debut como profesional en el 2015 hasta mediados del 2018, el toletero Jesús Sánchez fue ascendido a Doble-A Montgomery por los Rays.

Sin embargo, desde ese momento el cotizado prospecto dominicano confrontó problemas por primera vez en su carrera al batear .214/.300/.327 con un solo jonrón en 98 turnos oficiales en dicho nivel.

“Realmente no puedo poner excusa, porque realmente hay buenos pitcheos (en la Liga del Sur)”, expresó Sánchez, de 21 años y calificado como la promesa número 4 de Tampa Bay por MLB Pipeline. “Hay más (localización) y los pitchers tienen más comando”.

Sánchez venía de registrar .301/.331/.462 con 10 cuadrangulares y 64 empujadas en la Liga Estatal de la Florida (Clase-A Avanzada) en la primera mitad del 2018, actuación que le valió una convocación al Juego de las Futuras Estrellas en el Nationals Park. Pero al ser subido a Doble-A, el oriundo de Higüey, R.D. batalló para descifrar los envíos de los serpentineros.

“Ellos van a fallar, pero fallan menos (que en los niveles más bajos)”, reconoció el jardinero. “Saben más sobre el comando. Si ellos quieren tirar el pitcheo ahí, ahí es que va. Me afectó mucho lo que son los rompientes, la curva…muchas curvas me tiraron en aquel lugar”.

Para tratar de hacer los ajustes de cara al 2019, Sánchez jugó en la liga instruccional con los Rays este invierno, además de participar en cuatro partidos con los Toros del Este en la Liga Dominicana.

“En mi free time, en mis vacaciones, yo trabajé en cuanto a eso, instruccional también”, dijo. “Trabajé en cuanto a la curva. Ya yo creo que estoy bien preparado para esos pitcheos.

“Nada, preparado mentalmente y poniéndome ready para batear esos pitcheos”.

Agradecido con su hermano

El hermano mayor de Sánchez, Nerva, ha sido una importante figura paterna para Sánchez, tanto en la vida como en el béisbol.

“El hermano mío es mi mano derecha, ya que falleció mi padre”, contó Sánchez. “El hermano mío es como mi padre ahora. Si estoy aquí, en primer lugar le doy las gracias a Dios, luego a mi madre y luego por él, porque si no fuera por él, yo no estuviera aquí.

“Fue él que me dijera que jugara pelota. Cuando yo tenía alrededor de seis, ocho, nueve, 10 años, a mí no me gustaba. Él me inculcó eso y por eso estoy aquí, gracias al Señor”.

Conoció al ídolo en julio

Precisamente participando en el Juego de las Futuras Estrellas el año pasado, Sánchez fue dirigido por la leyenda dominicana David Ortiz, quien colocó a Sánchez-toletero zurdo, al igual que el mismo “Big Papi”–en el jardín izquierdo para iniciar el partido. Para el joven quisqueyano, fue un gran momento compartir con el ídolo no necesariamente de él, sino de su hermano mayor.

“Eso fue algo impresionante, ya que el hermano mío siempre decía que yo tenía que ser como David Ortiz”, dijo. “Cuando vi a David Ortiz, hablé con él y eso fue algo maravilloso”.

David Venn es el editor ejecutivo de LasMayores.com, la página oficial de MLB en español. Puedes seguirlo por Twitter en @DavidVennMLB.