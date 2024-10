El sorprendente Museo Menil

Está en la ciudad norteamericana de Houston, más conocida por ser la sede de la NASA, atesora patrimonios tan singulares como sorprendentes. Uno de ellos es el Museo Menil. Es una institución cultural de renombre mundial.

Tras recorrerlo, al visitar su tienda de libros y artículos de arte, tras visitar sus jardines con sus obras de arte de escala gigante y a cielo abierto, tras ver sus salas y exposiciones, sus talleres, el visitante queda impactado por lo visto: un museo extraordinario, privado, de entrada gratis, igual que el parqueo.

El Menil atesora 17,000 obras, en sala y bóveda, incluyendo pinturas, esculturas, grabados, instalaciones, dibujos, fotografías y libros raros. Fue fundado por una pareja de franceses que llegaron aportados por los fundadores de la colección, John y Dominique de Menil, quienes lograron una colección privada de obras de arte de valor incalculable.

Dominic y John Menil fundadores del Museo Menil.

Los fondos del museo incluyen obras de principios a mediados del siglo XX de Yves Tanguy, René Magritte, Max Ernst, Man Ray, Marcel Duchamp, Henri Matisse, Jackson Pollock y Pablo Picasso, entre otros.

El museo también mantiene una extensa colección de arte pop y arte contemporáneo de Andy Warhol, Mark Rothko, Robert Rauschenberg, Vija Celmins y Cy Twombly, Jr., entre otros. También se incluyen en la colección permanente del museo antigüedades y obras de arte bizantino, medieval y tribal.

Dominique y John de Menil dejaron su patria en 1941 después de la ocupación de los nazis y finalmente se estableció en Houston, Habían iniciado su colección de arte un año antes que llegó a tener piezas de Man Ray, Andy Warhol, Henri Matisse y Pablo Picasso, arte africano, obras del la Roma imperial así como antigüedades.

Tras la muerte de su marido en 1973, Dominique de Menil trabajó con el galardonado arquitecto italiano Renzo Piano (responsable del famoso Centro Pompidou de París), quien diseñó el conjunto de edificios por Piano.

El museo se encuentra dispuesto en un vecindario. No hay un edificio central. Hay una serie de instalaciones que alojan la galería Cy Twombly y el Richmond Hall para ver interesantes exposiciones de arte, así como la Capilla Rothko y el Museo de la Capilla de Frescos Bizantinos, construidos por los de Menil como santuarios espirituales, un restaurante a la carta, un amplio espacio verde abierto con numerosas obras a cielo abierto, una capilla que es una instalación de arte, el museo es celebrado por sus obras maestras modernas y contemporáneas, y resguarda una de las colecciones más importantes del arte surrealista del mundo.

Los Menil creían que el arte debería ser una parte importante de la vida de todos, no sólo de los ricos, y por eso la entrada al museo es gratuita. También creían firmemente que la opinión de cada individuo sobre el arte no debería verse influida por los demás. La colección de materiales arqueológicos y de cultura visual andina y de África del museo fue reunida en los viajes de John y Dominique de Menil.

Puedes leer: Arqueólogo asegura «hay más de 65 galeones españoles hundidos» en aguas dominicanas

En el Menil no hay, en Las fichas técnicas de el Minil no incurren en adjetivos calificativos, no hay carteles elogiosos en las paredes, visitas guiadas ni audioguías. A muchos les resultará refrescante el enfoque en la estética y la contemplación tranquila. Consideraban que si desea obtener más información sobre el arte, el espectador debe procurarla.

La Colección Menil está abierta de miércoles a domingo, es regida por la Fundación Menil. Tiene un considerable parecido con Centro León.

Su página web (que tiene versión en español) es: https://www.menil.org.