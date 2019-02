GLENDALE, Arizona, EE.UU.- Los nombres del dominicano Manny Ramírez y el venezolano Miguel Cabrera han surgido al buscar con quién comparar al quisqueyano Eloy Jiménez, el prospecto número uno de los Medias Blancas según MLB Pipeline y el número tres de Grandes Ligas.

Pero el diestro Michael Kopech, quien está considerado el prospecto número dos del club y fue compañero de equipo de Jiménez en Triple-A Charlotte en el 2018, propone una comparación aun más audaz.

“Lo considero el Babe Ruth de nuestra generación”, dijo Kopech sobre Jiménez. “Le va a ir bien”.

“Me dijo eso en Triple-A”, dijo un Jiménez sonriente en una reunión con los medios en el Camelback Ranch. “Me siento orgulloso y bendecido. Creo que (Kopech) es el Nolan Ryan de nuestra era”.

Antes de proyectar que Jiménez tiene madera par llegar al Salón de la Fama, es importante recordar que el guardabosque de 22 años no ha tenido turno al bate alguno en Grandes Ligas. Pero de lo que no hay duda es que es un talento imperdible con habilidad de echarse una franquicia al hombro o a lo mínimo ser eje de una reconstrucción.

Escuchar su nombre junto a los de Ruth, Cabrera y Ramírez no parece perturbar a Jiménez. Tiene una personalidad bastante serena, lo cual es tan importante como su habilidad para batear a todas las bandas con autoridad.

“No me hace sentir presionado porque en realidad no le doy mente”, dijo Jiménez. “Simplemente trato de trabajar fuerte y estar listo para el momento. Suponiendo que llegue (a Grandes Ligas), voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo durante toda mi carrera. Siempre digo que estoy listo”.

Luego de batear .337 con 28 dobles, 22 jonrones y 75 carreras impulsadas en 108 juegos entre Triple-A Charlotte y Doble-A Birmingham en el 2018, Jiménez no fue subido a Grandes Ligas cuando se expandieron los rosters en septiembre. El quisqueyano ha dicho en numerosas ocasiones que estuvo un poco decepcionado de no ser convocado, pero afirma que no estará desilusionado si comienza el 2019 en Charlotte.

Jiménez no solamente posee talento en bruto, sino que parece tener un plan, sea lo que sea que esté haciendo. Se trata de una característica que define a los mejores bateadores de Grandes Ligas y Jiménez suele compartir sus conocimientos con otros jugadores jóvenes. Por ejemplo, hace poco conversó con Luis Alexander Basabe, el prospecto número nueve de los Patipálidos.

“Si puedo ayudar, si veo algo mal, puedo dar consejos”, dijo Jiménez. “Eso es importante para mí porque somos una familia y tenemos que velar uno por el otro. Si sé algo, se los comunico”.

“Eso es lo que hace único a Eloy. Es bastante avanzado”, dijo el manager Rick Rentería. “Es un jugador bastante bueno y creo que tiene personas que podrán ayudarlo a hacer la transición a Grandes Ligas de manera positiva y con confianza”.

Rentería tiene previsto utilizar a Jiménez mayormente en el jardín izquierdo en la Liga del Cactus, pero también en el bosque derecho. Podría ser el comienzo de una temporada bien especial para Jiménez, quien tiene como objetivo adjudicarse el premio al Novato del Año en la Liga Americana.

“Es una de mis metas”, dijo Jiménez. “Pero lo importante ahora mismo es llegar a Grandes Ligas”.