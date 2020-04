Los emergenciólogos dominicanos no tienen códigos para ofrecer servicios médicos por su cuenta ni entran en las mejoras de tarifas anunciadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

La Sociedad Dominicana de Emergenciología hizo la denuncia, al reaccionar al anuncio de que las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) cubrirán los co pagos o diferencias en consultas, así como mejoría de la tarifa de los médicos especialistas que hacen frente al coronavirus.

La entidad sostuvo que los médicos emergenciólogos son la primera línea de atención de pacientes con Covid-19 y en situaciones tan urgentes como infartos, derrames cerebrales y accidentes de tránsito y otras situaciones de salud que ponen el riego la vida de los pacientes, se encuentran desprotegidos.

“Son poco remunerados y sin códigos de las distintas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)”, puntualiza un comunicado de la presidenta de la entidad, doctora Sarah Nicole de la Cruz.

La organización que agrupa a los emergenciólogos dominicanos reafirmó el compromiso de dichos especialistas con la salud de la población, considerando que más que nunca están en disposición de trabajar y servir.

Sin embargo, no les parece justo ni equitativo que no sean compensados su riesgo ocupacional y que no dispongan de códigos de las distintas ARS, como disponen las demás especialidades.

“Ponemos en riesgo nuestras vidas y familias, dando el todo por el todo y contando en ocasiones con pocos equipos de protección personal”, dijo.

Llamó a las autoridades que no den la espalda y a SILSARIL que sean tomadas en consideración las condiciones de riesgo profesional de los emergenciólogos y otorguen los códigos de las ARS a los especialistas emergenciólogos debidamente acreditados.

“Es momento de trabajar unidos, pero también es momento de ser justos y valorar a quienes libramos la batalla de manera frontal contra el Covid-19 y las emergencias médicas de República Dominicana”, observó.