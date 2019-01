SANTO DOMINGO.- Una vez más, Enny Romero vuelve a demostrar su compromiso con la causa de los Leones del Escogido al lograr que su organización japonesa, Dragones de Chunichi, le permitan realizar dos salidas más en este Round Robin.

“Ese permiso lo pedí yo mismo, me lo dieron y me dijeron que me cuide. Gracias a Dios y a ellos por la oportunidad de poder seguir lanzando aquí para ayudar a mi equipo a llegar a la final”, dijo el zurdo este jueves durante las prácticas del club.

Este es el segundo permiso que le conceden los Dragones a Romero, ya que originalmente iba a trabajar solo hasta el final de la serie regular y pudo realizar dos salidas más en la primera parte de este Todos Contra Todos.

Enny fue el lanzador más dominante de la temporada regular, al liderar la Liga en efectividad (1.17), WHIP (0.86) y ponches (54). En 11 juegos, 10 como abridor, la oposición le bateó .175 y completó 54 entradas.

En dos aperturas en la serie semifinal, Romero tiene 1.64 de porcentaje de carreras con 14 ponches en 11 capítulos.

“No tenemos como pagarle a Enny el esfuerzo que ha hecho para continuar con nosotros. Su entrega al equipo es incomparable y contar con él es un privilegio enorme”, indicó el gerente general José Gómez Frías.

De inmediato, el ejecutivo señaló que Romero abrirá el partido del martes 8 de enero contra las Estrellas Orientales y del lunes 14 contra los Tigres del Licey.