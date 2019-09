BEIJING (China). La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2019 llegará a su fin con el gran enfrentamiento entre España y Argentina en la Final. España regresa al partido por el título después de 13 años, mientras que Argentina disputará su primera final en 17.

Ambos equipos ya conocen la sensación de levantar el trofeo frente a una cancha llena de público. Argentina lo logró en 1950, durante la edición inaugural de la Copa del Mundo, mientras que a España le encanta jugar en Asia, donde consiguieron la corona en 2006, en Japón.

España ha jugado en Guangzhou, Wuhan y Shanghai para finalmente llegar a Beijing. El camino de Argentina los llevó a Wuhan, Foshan y Dongguan antes de pisar la capital. La albiceleste está lista para dar un paso más que en 2002. Hace 17 años que Argentina apareció por última vez en el partido por campeonato, cuando perdió

ante Yugoslavia en la prórroga en Indianápolis.

Resumen del equipo

España: Hay un viejo dicho que asegura que el ataque gana partidos, pero la defensa gana campeonatos. Aquí podría usarse una vez más. España ha mantenido a sus oponentes a 69.2 puntos por partido, y ese es el número incluyendo los 88 puntos que Australia anotó contra ellos en 50 minutos de baloncesto. Sergio Scariolo y su personal han hecho un excelente trabajo defensivo en este evento. Solo para comparar, España mantuvo a sus oponentes a 66.5 puntos por partido cuando ganaron el campeonato en Japón en 2006.

Resumen del equipo

Argentina: Tanto España como Argentina han alcanzado la final con récords perfectos. Argentina se mantuvo invicta contra Corea, Nigeria, Rusia, Venezuela, Polonia, Serbia y Francia.

Duelo clave

Facundo Campazzo v Ricky Rubio. Campazzo ha sido el rayo de energía detrás del juego de ataque de Argentina, acumulando 13.6 puntos y 7.7 asistencias en 28.9 minutos por partido, y seguramente verá muchas defensas dobles por el camino. Si es capaz de crear, Argentina lo pasará bien en la cancha. Mientras que Rubio ha sido el cerebro de España con promedios de 15.9 puntos y 6.4 asistencias en 26.8 minutos por partido demuestran que está jugando su mejor baloncesto. Ha estado tirando 4.1 triples por partido en China y anotando un 37.9%.

Factor X: Familiaridad. Ocho jugadores de Argentina están jugando actualmente en la Liga ACB española, y también puedes contar con Luis Scola, ya que también pasó nueve años de su carrera en España. Eso también significa que los jugadores españoles sabrán mucho sobre sus rivales, así que no esperes ningún secreto entre ellos cuando lleguen a la final del domingo.

Las estadísticas no mienten: Una vez más será el ataque contra la defensa, ya que España está encajando 66.9 puntos por partido, sin contar las dos prórrogas contra Australia, mientras que Argentina acumuló 87.6 puntos por partido en China. Quien rompa el promedio aquí estará mucho más cerca de la gloria.

Ellos dijeron: (¿Qué significaría ganar el oro mundialista después de la NBA?). “Hablaremos de eso el domingo. No quiero perder un segundo pensando en lo que significaría para nosotros, juguemos el domingo.

Concentremos toda nuestra fuerza, atención en detalles porque (Argentina) jugarán un partido muy difícil porque tienen experiencia, tienen tamaño, tienen corazón. Tienen mucho talento. Después (de la Final), cuando el partido termine, la vida continuará. Ya veremos”, dijo el pívot de España, Marc Gasol.

Opinión coach español

(¿Qué hace que España sea tan buena durante tanto tiempo?) “Creo que es una combinación de diferentes factores. Diría que ganar alimenta la capacidad de seguir ganando. Cuantos más cuartos de final, semifinales, finales juegas y, afortunadamente, más ganas, cuanto más sabes cómo hacerlo.

Cómo gestionarlo y cómo ganarlo. Saber cuándo es el momento adecuado para atacarlos fuerte. Algunos de nuestros jugadores, no muchos de ellos este año con este equipo, pero algunos de nuestros jugadores han estado en muchos de esos partidos.

Y son grandes líderes para el resto de los jugadores. Tenemos algunos jugadores de mediana edad a quienes están ayudando y tenemos un par de jugadores jóvenes y talentosos que están aprendiendo.

Y esto es cómo prevemos nuestro futuro. Estos jugadores terminarán sus carreras tarde o temprano, con suerte esperemos que más tarde.

Pero con suerte, estas lecciones de vida que están dando a sus compañeros de equipo ayudarán a nuestro baloncesto a seguir siendo competitivos, incluso cuando los mejores talentos eventualmente terminen carreras”, indicó el entrenador de España, Sergio Scariolo.

Técnico argentino

“Jugamos muchas veces contra España, y ellos respetan tanto al baloncesto argentino. Los respetamos mucho. No sé qué piensa el resto del mundo sobre la final de España y Argentina, pero estoy seguro de que se verá es un partido increíble, emocional. Quizás no sea un buen partido para ver, como todas las finales, pero seguro que será un encuentro muy difícil. Respeto mucho a Sergio Scariolo, es casi un amigo, uno de los mejores entrenadores del mundo, así que es una gran oportunidad jugar contra él”, dijo por su lado el entrenador argentino, Sergio Hernández.

“Todavía no hemos pensado en la magnitud de dónde estamos. Por supuesto, estamos muy contentos de jugar contra España, pero creo que incluso sin pensar en la magnitud nos hace jugar más libremente. Es por eso que estamos muy contentos, estando en esta posición. Como dijo Sergio, nos conocen, los conocemos, será un partido difícil. Pero jugaremos la final de la Copa del Mundo, así que estaremos muy emocionados de jugar”.

UN APUNTE

Luis Scola protagoniza

La historia aquí, liderando al equipo a los 39 años junto con Facundo Campazzo y Nicolas Laprovittola, dos de los bases de élite de balón. Compartir el balón será clave contra la defensa española en los últimos 40 (o más) minutos en China.