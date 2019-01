AN PEDRO DE MACORIS. Las Estrellas Orientales se propusieron no darle tregua

a los Tigres del Licey y lo consiguieron.

La tropa petromacorisana venció 5-3 a los Tigres anoche en el estadio Tetelo Vargas, prolongando la agonía del equipo azul y dejándolo prácticamente sin opciones de conseguir un boleto a la serie final del Campeonato de Béisbol Profesional en su versión 2018-19.

Radhamés Liz, quien prolongó a diez una racha de entradas sin permitir anotaciones, se encargó de darle una estocada casi mortal al colectivo dirigido interinamente por José Offerman.

El veterano derecho encabezó a cinco lanzadores que maniataron a los Tigres, propinándole un quinto revés consecutivo para huldirlo en el fangoso sótano del round robin con marca de 2-7.

Al mismo tiempo, Liz mantuvo a las Estrellas empatadas en el segundo lugar con los Leones del Escogido. Ambos colectivos, con fojas de 5-4, se acercaron a un partido de los punteros Toros del Este (6-3).

El abridor oriental ponchó a seis, con una base y sólo dos hits permitidos. José -Jumbo- Díaz lanzó el noveno para lograr su tercer salvamento de la semifinal y Leuris Gómez (0-2) perdió el encuentro en calidad de relevo, al permitir la primera anotación del partido en la parte baja del quinto episodio. El importado Javier Solano había lanzado cuatro innings en blanco por los Tigres.

Jailen Peguero, Marlon Arias, Yeison Medina, Marlo y Román Méndez.

Además de ‘Jumbo’ Díaz, el mejor trabajo entre los relevistas lo hicieron Arias y Medina, quienes sofocaron una rebelión en el sexto cuando los Tigres llenaron las bases sin outs ante los envíos de Peguero, quien transfirió al abridor Emilio Bonifacio y golpeó a Erick Aybar y Hanley Ramírez.

Entonces, Arias dominó a Juan Francisco con batazo por el campocorto que Fernando Tatis III tomó para forzar en el plato al corredor de Tercera.

Luego, Medina sacó el segundo out dominando a Moisés Sierra con elevado de foul por la inicial y a Danny Santana con largo batazo por el prado derecho.

Las Estrellas anotaron una carrera en el quinto, dos en el sexteto e igual cantidad en el séptimo.

Los Tigres, que también dejaron las bases congestionadas en el séptimo, fabricaron tres anotaciones en el octavo tras combinar cuatro hits y dos boletos, y Hanley Ramírez cerró el episodio con las bases llenas.

EL DATO

Las Estrellas dieron 13 imparables, sobresaliendo Orlando Calixte con tres singles y dos anotadas; Héctor Sánchez bateó de 4-2; Yasmani Tomás de 5-2, Héctor Giménez, 3-2, Tatis Jr. y José Sirí se fueron de 4-1, cada uno.

CALENDARIO

Juegos de hoy

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Escogido (Nate Reed) vs Licey (Héctor Neris), 7:15 P.M.

Estadio Tetelo Vargas

Toros (Jenrry Mejía) Vs Estrrellas (Yunesky Maya), 7:30 P.M.

Juegos de mañana

Estadio Quisqueya-Juan Marichal

Estrellas Vs Licey, 5:00 P.M.

Estadio Francisco Micheli

Escogido Vs Toros del Este, 7:00 P.M