El guitarrista clásico Camilo Rijo Fulcar, conocido principalmente por su labor altruista de crear una escuela de música en El Conde para rescatar y enseñar música a niños de la calle, vio agotar la pasada semana su último recurso de librarse de la muerte, luego que el Consulado de Estados Unidos le negara el visado para viajar a esa nación para operarse de un cáncer de hígado terminal.

Bajo el título “visa de paseo hacia ningún lugar”, Rijo Fulcar escribió una nota en las redes sociales en la que da a conocer a sus seguidores y estudiantes de “La Escuelita de Música de El Conde” la negativa de la legación diplomática.

Clamó a las autoridades consulares que, por Dios, no lo dejen morir, en razón de que el tumor que padece es inoperable en el país.

“Me negaron la vida, perdón, visa, no me dejen morir”, escribió Camilo en las redes sociales.

Explicó que se trata de un tumor metastásico de cáncer de hígado (Ganglio Metastásico de Hepatocarcinoma Fibrolamelar), que no se opera en el país.

“Las razones por las cuales necesito operarme en Estados Unidos son debido a que los cirujanos y oncólogos de mi país consideran este tumor inoperable, ya que es un tumor de seis centímetros ubicado en el tronco celiaco y este compromete venas y arterias de alta relevancia, por lo cual esto hace al tumor inextirpable o a la cirugía de muy alto riesgo”, explicó.

Sostuvo que, a pesar de eso y gracias a la superioridad de la medicina en Estados Unidos, los médicos del Montefiore Medical Center, Milán Kinkhaburala (cirujano especializado en trasplante hepático), Evan Lipsitz (cirujano vascular), Andrea Kaubisch (oncologa) y Mario García, director del centro, vieron la po