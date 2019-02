La Fundación Renacer, Inc. y MACLA (Medical Aid for Children of Latin America) recordó que hoy domingo tendrán la evaluación única correspondiente a la XXVII Jornada de Cirugías Reconstructivas y la Jornada de Reconstrucción de Pabellón Auricular gratuitas para la población, del 3 al 8 de febrero 2019, en el hospital docente universitario Doctor Francisco E. Moscoso Puello, en el ensanche Luperón.

El doctor Miguel Cotes, presidente de la Fundación Renacer explicó que durante la jornada la población podrá beneficiarse de las siguientes cirugías: labio hendido, contracturas posquemaduras, deformidades de manos y pies (polidactilía y sindactilía) injertos de piel, cirugía reconstructiva de pabellón auricular (oreja).

“En la jornada pasada se realizaron 125 cirugías dentro de estas los principales diagnósticos fueron: Polidactilía y Sindactilía. En cuarto lugar, estuvieron los procedimientos de labio hendido y paladar hendido”, precisó el galeno.

Destacó que los dos primeros defectos congénitos fueron detectados en la población con edades desde lo recién nacidos hasta los diez años de edad.

De su lado, el doctor Francisco Torres, director del hospital docente universitario Doctor Francisco E. Moscoso Puello, expresó que estas alianzas permiten ampliar la atención sanitaria a la población.

Torres expresó que es política del centro dar apoyo a organizaciones sin fines de lucro que busquen el bienestar de quienes requieran atenciones médicas. Precisó que esta jornada no afectará el desenvolvimiento rutinario.