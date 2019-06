SAN FRANCISCO (AP) — Facebook ya dirige la comunicación diaria para más de dos mil millones de personas alrededor del mundo y ahora quiere crear su propia criptomoneda.

La red social develó un ambicioso plan el martes para crear una nueva moneda digital similar a bitcoin para uso global, una que podría acarrear más comercio electrónico a sus servicios y estimular la publicidad en sus plataformas. Sin embargo, la moneda virtual —creada junto con una veintena de socios, incluyendo Uber, PayPal, Visa, Mastercard y Spotify— podría complicar la situación de la golpeada red social.

Facebook es objeto de investigaciones federales en Estados Unidos por sus prácticas de privacidad y junto con otras grandes empresas tecnológicas enfrenta una investigación antimonopolio en el Congreso. La creación de una moneda global —con la posible consiguiente amenaza para bancos, monedas nacionales y la privacidad de los usuarios— sin duda despertará el interés de las autoridades regulatorias.

“Es una medida arriesgada y estratégica que conlleva varios riesgos y oportunidades”, dijo Dan Ives, analista en la financiera Wedbush Securities. “Esto podría provocar nuevas alertas en un momento en que algunos reguladores se concentran en Facebook”. El lanzamiento de la moneda digital, llamada libra, está previsto para los próximos seis a 12 meses. Facebook encabeza su creación y la tecnología subyacente; su veintena de socios ayudarán a financiar, construir y gobernar el sistema. Facebook espera recaudar hasta 1.000 millones de dólares de socios actuales y futuros para financiar el esfuerzo.

Directivos de la empresa destacaron que libra permitirá enviar dinero a través de las fronteras sin incurrir en tarifas elevadas como las que cobran Western Union y otros servicios de transferencia de dinero. Libra también podría abrir el comercio electrónico a la gran cantidad de gente alrededor del mundo que no tiene cuentas bancarias ni tarjetas de crédito. “Adelantándonos unos años, los consumidores en todas partes del mundo podrán acceder a la economía mundial“, dijo el directivo David Marcus a The Associated Press.

Facebook también podría usar su moneda para impulsar a la gente a efectuar compras a partir de la publicidad en sus redes sociales, dijo la analista Avivah Litan, de Gartner, quien opinó sobre la base de los informes de prensa sobre libra anteriores al anuncio formal. “Se trata de fomentar más ventas dentro de un aviso para más negocios de los anunciantes con publicidad más interesante en Facebook“. El respaldo de empresas similares podría convertir a libra en la primera moneda similar a bitcoin con atracción masiva.

Las “criptomonedas“ en general no han logrado esa atracción fuera de algunos inversionistas e innovadores curiosos. Bitcoin está envuelta en el secreto y temores de fraude, además de sus enormes oscilaciones de valor, lo que le resta atractivo para el común de los usuarios. Ives dijo que la buena aceptación de la moneda se reducirá a “lo cómodos que los consumidores se sientan con Facebook y la criptomoneda”.

Facebook sostiene que libra será distinta, en parte porque su valor estará sujeto al de una canasta de monedas como el dólar, el euro y el yen, entre otras. Cada compra de libra estará respaldada por un fondo de reserva de igual valor en monedas del mundo real para estabilizarla. Facebook no gestionaría la libra directamente; la compañía dijo que sus socios forman una organización sin fines de lucro llamada Asociación Libra, cuya sede estaría en Ginebra, que supervisará la nueva moneda y su uso. La asociación sería regulada por las autoridades financieras suizas, agregó Facebook.