El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, elogió a Tacko Fall durante una entrevista en el juego el martes por la noche cuando el equipo de la Liga de Verano de Boston se enfrentó a los Denver Nuggets.

“Primero que todo, creo que es un buen jugador de baloncesto, pero no puedo decirte lo impresionado que he estado con su humildad y conciencia de sí mismo”, dijo Stevens a Doris Burke de ESPN cuando se le preguntó sobre el ex UCF de 7 pies. 7 centro. “Todos lo miran fijamente cuando camina en el edificio. Entró y todas las cámaras de ESPN están corriendo hacia él y ni siquiera es un hombre reclutado. Tiene una tremenda forma de hacerlo”.

Fall jugó 17 minutos para los Celtics, anotando cuatro puntos en 2 de 4 disparos. Añadió cuatro rebotes y un bloqueo.