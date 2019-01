NUEVA YORK, EE.UU.- La familia de una chica musulmana palestino-estadounidense ha denunciado a su prestigiosa escuela privada por expulsarla supuestamente tras haberse defendido frente a una situación de acoso.

La demanda interpuesta el 3 de diciembre, de la que informó por primera vez el New York Post, alega que una estudiante de primer grado de la escuela Hewitt, una escuela femenina en la ciudad de Nueva New York City, fue expulsada tras enfrentarse a una compañera que la amenazó de muerte. El motivo, dice la familia, era el origen nacional y la religión de la chica.

Según la demanda, interpuesta en la Corte Suprema de Nueva York por el abogado Stewart Lee Karlin, la muchacha ‒una buena estudiante que ha tocado el violín en el Carnegie Hall‒ asistía a la escuela Hewitt desde hacía tres años. Cuando su padre fue diagnosticado de cáncer de cerebro terminal, ella comenzó a “portarse mal”. Sin embargo, gracias al asesoramiento que recibió, pudo lidiar con la enfermedad de su padre.

Un día en medio de la clase de matemáticas, una compañera presuntamente amenazó con matarla frente a su profesor, de acuerdo a una copia del documento entregado en la corte, al que ha tenido acceso Yahoo Lifestyle. El documento alega que cuando la muchacha pidió ayuda a su profesor, este le dijo que “simplemente se olvidara de ello”.

El 16 de abril de 2018, tras un período de supuestos acosos, durante un receso, la muchacha le preguntó a su acosadora porqué la estaba intimidando y si realmente quería pelear. No pelearon, pero la respuesta de la escuela supuestamente fue expulsar a la muchacha que había sido acosada (no a la acosadora), lo cual, dice Karlin, es “una respuesta indignante y desproporcionada por enfrentarse a otra estudiante que la estaba amenazando continuamente y que la hacía sentirse insegura”.

La escuela también “mostró una actitud sorprendentemente insensible hacia la chica, quien aún lidiaba con la muerte reciente de su padre causada por una enfermedad devastadora”.

La expulsión y la presunta ausencia de una investigación por parte de la escuela sobre el conflicto “se debió al origen nacional y la religión [de la muchacha]”, dice la denuncia. “Esta claro que la administración de la escuela Hewitt estaba esperando la oportunidad para usar la más mínima infracción como excusa para expulsar [a la muchacha]”.

En la denuncia no se establece explícitamente cómo su origen nacional y religión pudieron contribuir a la expulsión.

Karlin escribe que la responsable de la escuela Hewitt, Tara Kinsey, le prometió a la madre de la muchacha que su expulsión y los detalles que la rodean se mantendrían en privado. Sin embargo, Kinsey informó a la clase de séptimo grado durante una “asamblea especial” y envió un email a los padres para explicar el asunto (sin mencionar el nombre de la muchacha).

La niña, según señalan, ha sufrido un “trauma emocional considerable” y “daño psicológico”, y la demanda dice que Hewitt infringió la Ley de dignidad para todos los estudiantes (DASA) al no implementar medidas anti-acoso y no aplicar la ley de privacidad de la Ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico (HIPAA) al decidir expulsarla (si bien Hewitt no mencionó el nombre de la muchacha, mucha gente sabía que había sido expulsada).

La demanda pide al menos 2 millones de dólares por el dolor, sufrimiento y daños causados a su reputación.

Karlin y un representante de la escuela Hewitt no respondieron directamente al pedido de comentarios de Yahoo Lifestyle.

Un portavoz de la escuela dijo al New York Post que “respaldo las decisiones y las acciones que hemos tomado para proteger y preservar el ambiente de enseñanza y aprendizaje para nuestras muchachas y jóvenes”.

Elise Solé