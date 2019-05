Roma, (EFE).- El suizo Roger Federer, que salvó dos bolas de partido este jueves para eliminar al croata Borna Coric y meterse en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, lamentó el hecho de que se compita en Roma con las líneas de la pista mojadas y subrayó que estuvo a punto de lesionarse a causa de una caída.

“No entiendo cómo puedan aceptarlo los jugadores. Mojan la pista y líneas mojadas significa que puedes resbalarte. Cuando me resbalé, me hice daño en un pie y me dolió durante dos juegos. También mi pierna me dolía un poco. No sé. Es algo que no entiendo”, afirmó Federer al acabar el partido, en la rueda de prensa ofrecida en el Foro Itálico.

Federer mostró su malestar al árbitro durante el partido y consideró, después de su victoria, que jugar en esas condiciones es injusto para los tenistas.

“Los jugadores al final dirán siempre, ‘bueno, tendré que jugar’. Pero son suficientes cinco minutos, es lo que hace falta para que se sequen las líneas. No creo que sea correcto jugar con líneas mojadas, nadie quiere ver a un jugador lesionado por una tontería como ésta”, dijo.

Por lo referido a las dos bolas de partido que anuló este jueves, Federer consideró que la experiencia ayuda en esas situaciones. “Cuando ya te has encontrado en esas situaciones, además hace no mucho tiempo, es más fácil jugar. El problema es cuando nunca te ha pasado y de repente te toca”, aseguró.