Ha pasado un buen tiempo desde que los Padres llegaron a una temporada con un cotizado joven proyectado para ver mucha acción como torpedero. Este año, los Frailes cuentan con dos.

Para ser claros, Fernando Tatis II es el campocorto del futuro de San Diego. El dominicano es calificado por MLB Pipeline como el prospecto número 2 en todo el béisbol y tomaría las riendas de las paradas cortas en algún momento esta temporada.

Pero será poco probable que Tatis inicie la temporada regular con el equipo grande, debido a que solamente ha disputado 102 partidos en Doble-A. En lo que llegue el momento del debut de Tatis, el mexicano Luis Urías se encargaría de defender el campo corto. Urías es visto por muchos como parte del dúo de doble-matanzas con Tatis a largo plazo, pero dividió tiempo de juego entre la intermedia y las paradas cortas en liga menor antes de su debut en las Grandes Ligas a finales de agosto del año pasado.

El argumento de Urías para ser el campocorto titular de San Diego para el Día Inaugural se concretó un poco más cuando los Padres firmaron al segunda base Ian Kinsler en diciembre. El movimiento se realizó en parte para llenar la vacante en el campo corto y la gerencia del club piensa que Urías puede pasar a dicha posición hasta la llegada de Tatis.

Por supuesto, debido al hueco en la tercera base, el gerente general de los Padres, A.J. Preller, probablemente agregue otro infielder antes de los entrenamientos y al conjunto le favorecería sumar a alguien que juegue como torpedero y antesalista.

Por ahora, presentamos un vistazo al posible plan de la organización para el campo corto de cara a la venidera campaña:

El titular proyectado: Urías.

Posibles suplentes: Greg García, el panameño Javy Guerra, el mexicano Esteban Quiroz.

Los prospectos entre los 30 mejores: No. 1 Tatis, No. 4 Urías, No. 18 Xavier Edwards, No. 20 Gabriel Arias, No. 30 Owen Miller.

El mejor de los casos

Urías no sería el torpedero por mucho tiempo. Tatis podría brillar en los Entrenamientos de Primavera y subir al equipo grande a finales de abril.

UN APUNTE

Un futuro de ensueño

La gran personalidad de Tatis también lo haría un favorito entre la afición de San Diego. El mejor ejemplo es el jonrón de oro que pegó para darles una victoria a las Estrellas Orientales el jueves pasado en el round robin en la liga invernal dominicana