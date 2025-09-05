Composición de fotografía de Manuel Crespo, dirigente de la FP y David Collado, ministro de Turismo.

SANTO DOMINGO.- El delegado de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la Junta Central Electoral (JCE) acusó hoy a David Collado, ministro de Turismo, de utilizar los recursos del Estado para promover sus aspiraciones presidenciales para el 2028.

En tal sentido, Manuel Crespo llamó al organismo comicial a detener lo que calificó como una violación a la ley electoral por parte del funcionario, de quien detalló estuvo en una actividad política en el Club Caliche, en el sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, cuyo entorno estuvo vigilado por vehículos y militares y policías de la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur).

El opositor dijo que no conforme con eso, David Collado estuvo repartiendo cajas con alimentos que generalmente es una prerrogativa de otras entidades públicas y no de Turismo.

Manifestó que este aspirante del oficialismo estaba haciendo proselitismo a las 10:00 de la mañana de ayer, hora que es de supone debe estar cumpliendo con sus obligaciones públicas.

Cree pertinente que el pleno de la JCE, encabezado por su presidente, Román Jáquez, asuma y papel más proactivo en garantizar el principio de igualdad establecido en la Constitución y las leyes.

“La Junta Central Electoral debe jugar un papel más vigilante, porque en definitiva la Ley 20-23 de Régimen Electoral le da esa facultad, que anteriormente no estaba consignada en esa ley, es decir de sancionar a quienes violan, no solo esa ley, sino también la Ley 33-18 de Partidos Políticos”, puntualizó Manuel Crespo al conversar con El Nacional.

Señaló que es inconcebible que una persona que aspire a dirigir los destinos nacionales, involucre a militares y policías en actividades políticas.

Expresó que mientras agentes de Politur asisten actividades políticas de Collado, algunas playas carecen de vigilancia, lo que a su entender se trata de un abuso.

PRM

“Yo creo que la Junta Central Electoral debe intervenir el PRM, porque en definitiva, los precandidatos del PRM están utilizando el presupuestos de las instituciones que dirigen para su promoción”, subrayó el político.

Según Crespo mientras eso ocurre, la situación económica y social de República Dominicana cada día es peor y a modo ejemplo enumeró largas tandas de apagones, aumento de la libra del pollo y de otros alimentos que de la canasta familiar.