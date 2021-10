Framber Valdez Estuvo fantástico

BOSTON.- Framber Valdez primero perdió su juego perfecto y luego rebotó el siguiente lanzamiento en la pierna del siguiente bateador.

El mánager de los Astros, Dusty Baker, decidió que era hora de charlar.

«Ese es el momento en el que realmente tienes que tranquilizarlo», dijo Baker. » Le dije: ‘Oye, eres el mejor. Sé natural y haz lo tuyo’. No le dije mucho ».

Fue suficiente para que Valdez pasara la entrada, y más.

«Apreté un botón de reinicio dejando ir lo que pasó y después de hacer eso, me concentré en los bateadores que vendrían después», dijo Valdez.

Perfecto a través de cuatro, el zurdo de Houston llevó una blanqueada de dos hits hasta el séptimo y se convirtió en el primer lanzador de esta postemporada en completar ocho entradas, liderando a los Astros sobre Boston 9-1 el miércoles para una ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los lanzadores abridores de Houston habían lanzado solo 6.2 entradas combinadas en los primeros cuatro juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, incluidas 2.2 entradas de Valdez en el Juego 1.

“No me frustré en absoluto. No me sentía mal conmigo mismo», dijo Valdez. »Lo que hice fue que decidí que iba a trabajar muy duro para que cuando saliera aquí para la próxima apertura, estar lo más 100% listo posible, para demostrarle a mi equipo lo que quiero. Soy capaz de demostrarle a mi equipo que puedo salir aquí y competir con cualquier equipo de la liga.

«Así que trabajé todo el tiempo y tenía la mentalidad de que iba a salir y tener una mejor salida», dijo. «Y eso es lo que pude hacer esta noche».

Valdez retiró a los primeros 12 bateadores el miércoles: ocho con roletazos y cuatro con ponches. Rafael Devers conectó sencillo para abrir el quinto, luego Valdez rebotó el siguiente lanzamiento en la pierna de J.D. Martínez. Valdez, quien lideró las Grandes Ligas en tasa de rodados en la temporada regular, rápidamente consiguió que Hunter Renfroe conectara para la primera de sus dos dobles jugadas.

«Si un hombre está dominando, déjelo seguir», dijo Baker. »Hoy, estaba en manos de Framber. Todo el mundo habla de impulso, pero el lanzador controla el impulso. Si el lanzador está dominando, todo ese impulso se ha ido».