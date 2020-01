Nueva York, (EFE).- Fred VanVleet acabó con un doble-doble de 29 puntos y 11 asistencias en el partido en el que los Raptors de Toronto derrotaron 102-121 a los Nets de Brooklyn.

Los Raptors, que anotaron 13 triples, vencieron a Brooklyn por décima séptima ocasión en 18 partidos.

Kyle Lowry consiguió 26 tantos y el jugador congoleño nacionalizado español Serge Ibaka logró doble-doble de 21 puntos y 12 rebotes.

Ibaka jugó 28 minutos, encestó 8 de 15 tiros de campo, incluido 1 de 1 triple y 4 de 5 desde la línea de personal.

El jugador español Marc Gasol continúa lesionado de los isquiotibiales izquierdos desde el 18 de diciembre en Detroit.

De acuerdo con el entrenador Nick Nurse, Gasol “está aún muy lejos” para regresar a la acción.

Por los Nets el máximo anotador fue Spencer Dinwiddie, con 23 puntos.

Joe Harris aportó 18 y el reserva Caris Levert terminó con 13 tantos para el equipo de Brooklyn.

Los Nets sumaron su quinta derrota consecutiva.

Memphis gana

LOS ÁNGELES (AP) _ Jae Crowder anotó 27 puntos y los Grizzlies de Memphis aprovecharon la ausencia del astro de los Clippers Paul George para aplastar 140-114 a Los Ángeles el sábado.

Jaren Jackson Jr. sumó 24 unidades y Ja Moran y Dillon Brooks tuvieron 22 cada uno para ayudar a Memphis a colocar su marca de visitantes este año en 7-10 con su mejor actuación ofensiva de la temporada.

Montrezl Harrell encabezó a los Clippers con 28 tantos. Kawhi Leonard y Lou Williams tuvieron 24 cada uno. El equipo parecía fuera de ritmo desde el inicio ante la ausencia de George, quien no jugó debido a molestias en el tendón de la corva y Los Ángeles claramente extrañó su aporte defensivo.

Generalmente estoico, Leonard se quejó con los árbitros, que le marcaron una falta temporal al concluir el segundo cuarto. El coach Doc Rivers permaneció en la duela para discutir el cobro y tampoco quedó satisfecho con otras decisiones a lo largo del encuentro.

Los Grizzlies iniciaron el juego con una ventaja de 18 puntos gracias a una ofensiva de 16-2 impulsadas por cuatro triples, tres de ellos en posesiones consecutivas.

Para el momento en que Williams encestó el primer triple de los Clippers al final del segundo periodo, para reducir el margen a siete, los Grizzlies ya tenían 10 encestes de tres puntos. Los Ángeles nunca pudo recortar más distancia.

Crowder anotó 14 tantos en el tercer periodo, incluyendo dos triples hacia el final que ayudaron a extender la ventaja de los Grizzlies a 104-80 de cara al último cuarto. Crowder igualó marcas personales con seis encestes de tres puntos y siete asistencias.

Juegos de hoy

Clippers vs New York 4:30 p.m.

Miami vs. Portland 7:00 p.m.

Cleveland vs. Minnesota 8:30 p.m.

Phoenix vs. Memphis 9:00 p.m.

Lakers vs. Detroit 11:00 p.m.