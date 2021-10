Gigantes confían en Webb para otro gran momento

SAN FRANCISCO – En palabras de Johnny Cueto, un filósofo pluriempleado como lanzador, la postemporada es el momento en que los jugadores revelan quién tiene cocos, y quién no.

Logan Webb es verde para los playoffs. Es el miembro más joven de una rotación de los Gigantes que, sin él, cuenta exclusivamente con lanzadores de 30 años o más. Este entorno, este momento, estas circunstancias, son todos nuevos. Pero cuando San Francisco salga al campo para el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Dodgers esta noche en Oracle Park, el primer lanzamiento vendrá del brazo derecho del abridor más joven del club. Incluso con la presión, lo que está en juego, la falta de familiaridad, es un momento que Webb recibe con los brazos abiertos.

«Lo que estoy seguro de que la mayoría de ustedes saben acerca de Webby es que es el mismo tipo todos los días», dijo el jardinero Mike Yastrzemski. “Es un gran tonto que aparece con una gran sonrisa tonta en su rostro todos los días, de buen humor. Ningún momento altera eso, ya sea grande o pequeño; quiere salir y competir».

Tener esta oportunidad, lanzar el primer juego de postemporada para el mejor equipo del béisbol contra los Dodgers, que han ganado 106 victorias, y Walker Buehler, es algo que se ganó Webb.

Según la FWAR, solo el derecho de los Cerveceros Corbin Burnes (3.2) ha sido mejor que Webb (2.9) en la segunda mitad de la temporada regular de 2021. Su línea de temporada regular está plagada de éxitos y éxitos personales. El domingo, Webb lanzó el juego de su vida, conectó el primer jonrón de su carrera en buena medida y ayudó a los Gigantes, por fin, a ganar el título de la División Oeste de la Liga Nacional. Pero en un pasado no tan lejano, no era injusto preguntarse si Webb podría desbloquear esta versión particular de sí mismo.

En las dos primeras temporadas de Webb, tuvo una efectividad de 5.36 en 94 entradas. Con Anthony DeSclafani, Alex Wood y Aaron Sánchez firmando acuerdos para complementar a Kevin Gausman y Cueto, Webb no tenía un lugar de rotación garantizado. Webb tenía, en este punto, un potencial más tentador que la producción tangible. El primero, sin embargo, poco a poco comenzaría a ceder el paso al segundo.

En los entrenamientos de primavera, Webb permitió una carrera en 17 entradas. Detrás de esa maestría, así como de una lesión que dejó fuera a Wood al comienzo de la temporada, Webb rompió dentro de la rotación del Día Inaugural. Webb tuvo la oportunidad de ganar poder de permanencia.

El comienzo fue accidentado. Después de dos aperturas, Webb fue enviado al bullpen. Ese período duró solo un juego debido a una lesión en la rotación, y al ser reincorporado al redil, Webb lanzó una de las mejores pelotas de su carrera. En siete aperturas posteriores al bullpen, tuvo una efectividad de 3.58 y más ponches (42) que entradas lanzadas (37.2). Un esguince de hombro derecho, la misma lesión que causó que Webb se perdiera un comienzo a fines de mayo, lo colocó en la lista de lesionados durante todo junio, pero cuando Webb regresó, empujó como nunca antes lo había hecho.

Comenzando con una puesta a punto el 9 de julio, Webb registró una efectividad de 2.63 y un FIP de 2.43 en sus últimas 17 aperturas de la temporada regular. La cosa estaba desagradable (9,42 K/9). El comando fue nítido (1,72 BB/9, 0.45 HR/9). Del 27 de julio al septiembre. El 7 de octubre, Webb registró nueve aperturas de calidad consecutivas. Las luchas de 2019 y ’20 se sintieron como un recuerdo lejano.

«Sería muy divertido volver atrás y escuchar a Logan hablar después del juego en sus inicios el año pasado, en sus inicios en los entrenamientos primaverales y en sus inicios más recientes, y ver las diferencias en cómo se comportaba», dijo el manager Gabe Kapler. .

El momento decisivo en el desarrollo de Webb fue su transición de ser un lanzador «norte-sur» a una versión «este-oeste».

Cuando Webb comenzó su carrera profesional, tenía un espacio estándar de tres cuartos para el brazo para complementar su combinación de bola rápida y bola curva. El derecho tuvo dificultades para lanzar una de cuatro costuras después de someterse a una cirugía de Tommy John en 2016, por lo que con la ayuda del zurdo de los Gigantes, Andrew Suárez, Webb comenzó a lanzar un sinker. A partir del año pasado, Webb comenzó a bajar el ángulo de su brazo para complementar mejor sus cosas, aunque sentirse cómodo con la nueva posición del brazo requirió experimentación y retoques.

«Me tomó un tiempo perfeccionarlo y comenzó el año pasado, y probamos diferentes formas», dijo Webb. «Me tomó mucho, diría, chupar un poco para perfeccionarlos».

Esos momentos de aprendizaje, esos comienzos rocosos han llevado a Webb aquí, en posición de ayudar a que los Gigantes tengan una ventaja de 1-0 en la serie. El momento es de Webb, y similar a su actuación en el Juego 162 la semana pasada, tendrá otra oportunidad de grabar su nombre en la tradición de la franquicia.