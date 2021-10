Gigantes dependerían de Webb y Gausman en Juego 5

SAN FRANCISCO – Son compañeros de casillero, compañeros de recepción, copropietarios de un equipo de fútbol de fantasía, y ahora, los dos lanzadores en los que los Gigantes podrían apoyarse más con su temporada en juego.

Logan Webb y Kevin Gausman han desarrollado una estrecha amistad mientras emergieron como los dos mejores abridores de San Francisco en las últimas dos temporadas, y es probable que ambos jueguen un papel clave en el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Dodgers en el que el ganador se lo lleva todo en Oracle Park el jueves por la noche.

Webb, quien ponchó a 10 en 7.2 entradas en blanco en el Juego 1, comenzará frente al zurdo de los Dodgers, Julio Urías, pero un Gausman completamente descansado también estará disponible desde el bullpen como parte de la práctica de los Gigantes para el juego de eliminación.

Los dos derechos han ayudado a llevar a los Gigantes a la línea de meta antes, produciendo fuertes salidas contra los Padres durante el último fin de semana de la temporada regular para ayudar a San Francisco a hacerse con su primer título de la Liga Nacional Oeste desde 2012. Lo que está en juego será aún mayor. El jueves, pero ambos están preparados para el desafío.

«Nos hemos dado un par de golpes de puño, simplemente mirándonos», dijo Webb el miércoles. «Sabemos lo que tenemos enfrente».

Webb, de 24 años, está listo para convertirse en el abridor más joven en la historia de los Gigantes en comenzar un juego en el que el ganador se lo lleva todo, pero ya está comenzando a establecer una reputación como lanzador de juegos importantes. Comenzó (y conectó un jonrón) en el juego que aseguró la división al club el 3 de octubre y solo se sumó a su leyenda con su actuación magistral en el Juego 1.

Gausman ha sido utilizado exclusivamente como titular esta temporada, pero su combinación de bola rápida y divisor podría jugar desde el bullpen, dando a los Gigantes otro brazo de élite para desplegar detrás de Webb. El lanzador de 30 años hizo sus primeras cuatro apariciones en la postemporada como relevista de los Orioles y Bravos, registrando una efectividad de 2.70 con 11 ponches en 10 entradas.

Los Gigantes podrían haber elegido a Webb o Gausman para comenzar el Juego 1, pero finalmente eligieron a Webb, un as local en ciernes que no ha perdido una decisión desde el 5 de mayo.

Habría sido fácil para Gausman, un veterano de nueve años que ganó su primera selección al Juego de Estrellas este año, sentirse menospreciado, pero realmente se sintió emocionado por Webb, quien creció 100 millas al norte de Oracle Park en Rocklin, California, y tuvo la oportunidad de debutar en postemporada con docenas de familiares en las gradas.

«Ese es el tipo de persona que es», dijo Webb. “Es como el hermano mayor que nunca tuve. Ha sido increíble».

«Es una gran relación», dijo el entrenador de pitcheo Andrew Bailey. «Son grandes amigos y siempre son el primer paso el uno para el otro».

El origen de la amistad de Webb y Gausman se remonta al año pasado, cuando los dos se conocieron en los Entrenamientos de Primavera por primera vez y quedaron impresionados por las cosas del otro durante sus primeras sesiones de bullpen en Scottsdale, Arizona.

«Cuando firmé, sabía que era uno de los jóvenes que probablemente estaría en la rotación en algún momento», dijo Gausman. “Pero en realidad, el primer bullpen que lo vi lanzar, pensé, ‘Wow, este tipo puede hacer que una pelota se mueva mucho’.

“No lo conocía, así que solo estaba tratando de aprender qué lo motiva, qué lo hace trabajar. Siento que lo conozco un poco más este año. Siento que puedo subirme a él si lo necesito, pero realmente nunca lo necesito, honestamente. Hace las cosas de la manera correcta y trabaja duro. Es un buen chico. Obviamente, su material es bastante especial».

Gausman y Webb finalmente se convirtieron en socios de captura el verano pasado, una rutina cotidiana que solo consolidó aún más su vínculo. Gausman ensalzó la importancia de tratar el juego de atrapadas como lo haría con un bullpen o una apertura real, lo que Webb cree que en última instancia lo ayudó a perfeccionar su dominio de su poder sinker. Mientras que Gausman se encontró persiguiendo algunos lanzamientos caprichosos mientras jugaba a atrapar el año pasado, Webb ha tenido menos fallas esta temporada.

«Eso es cierto», dijo Webb, sonriendo. “Tuvimos una larga charla sobre eso el año pasado. No creo que no me tomé en serio [capturas], simplemente no sabía exactamente qué estaba tratando de hacer con todo. Es gracioso cuando ves nuestro juego de atrapada, él se para de cierta manera, y dice, ‘Oye, tíralo al hombro’, y yo intentaré arrojárselo al hombro y me encerrará con todo lo demás.

“Desde entonces, me ha ayudado muchísimo solo en ese aspecto. Porque has escuchado un montón de cosas, «Tómate tu jugada de atrapada en serio», lo cual siempre he intentado hacer, pero él realmente lo llevó a otro nivel conmigo. Me ha ayudado mucho».