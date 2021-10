Gobierno asume alza GLP por $5,155 MM

Para mitigar el impacto en el bolsillo de los dominicanos que generan las alzas del gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado internacional, el Gobierno del presidente Luis Abinader asumió durante 37 semanas, la variación de sus costos para mantener su precio fijo en RD$127.10 por galón, lo que representa un esfuerzo sostenido durante la mayor parte del año que suma RD$5,155 millones de deuda con los importadores.

Esta acción ejecutada a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, ha evitado que esta semana el galón de gas aumente casi RD$40 pesos para un precio de venta de RD$167.61 en vez de RD$129.10 (precio actual).

El Poder Ejecutivo dispuso a principios de julio congelar el precio del gas, combustible más consumido por los hogares, sin importar los incrementos en el mercado internacional del gas butano y del gas propano, principales ingredientes del GLP.

Esta medida fue anunciada por el presidente Abinader y consensuada en la Mesa de Trabajo por la Crisis Internacional de Precios.

Desde el cierre del año pasado (31 de diciembre 2020) a la fecha, el precio del gas propano se ha casi duplicado, aumentando en un 80%.

Sin embargo, durante este mismo periodo el precio del GLP para los consumidores finales sólo ha aumentado un 3.6% lo que refleja el esfuerzo de las autoridades por mitigar dichos efectos en los más vulnerables a diferencia de otros países de América Latina como México, Colombia y Brasil, que ha llevado a algunos gobiernos a transferir los costos a los consumidores o a las empresas comercializadoras e incluso a contemplar medidas poco convencionales.

No obstante, República Dominicana se encuentra entre los 15 países con precios más bajos de venta del GLP, de acuerdo con la plataforma Global Petrol Prices, que informa la situación de 56 países. Mientras el precio promedio del GLP de los países contemplados se estima en US$ 3.27 por galón, en nuestro país se vende al equivalente de US$2.29, al 27 de septiembre de este año.

De América Latina, los países con más bajos precios son Perú (US$ 2.06), Paraguay (US$ 2.08) y Honduras (US$ 2.24) y en el límite superior se encuentra Chile con precios de US$2.61 por galón. En Europa, que consume principalmente gas natural, los precios también están en franca escalada por conflictos internos y externos, lo cual está impactando de manera especial a Inglaterra y España, donde en este último el precio se sitúa en el equivalente a US$3.47 por galón.

La tendencia al alza en los precios internacionales de los commodities energéticos (precios del butano, propano y el petróleo) ha alcanzado puntos críticos en las últimas semanas en la medida en que comienza el invierno en los países templados (que usan butano y gasolina para evitar congelación).

El GLP representa en promedio un 2.8% del consumo de los hogares dominicanos.

Sin embargo, esta proporción es mayor en la población más vulnerable (los quintiles más bajos de ingreso) lo cual indica que el congelamiento del precio de este producto tiene un mayor impacto en los hogares de menor ingreso.

El GLP es el segundo combustible utilizado en el sector transporte y almacenamiento, con impacto indirecto en costos de transporte para la ciudadanía, productos de la canasta básica y restaurantes, entre otros ámbitos.

El Gobierno dominicano ha evitado un impacto mayor en las finanzas de la ciudadanía y asumiendo en lo que va de año frente a los importadores, alrededor de RD$9,100 millones de pesos para que los aumentos de los combustibles no afecten la economía familiar.

En el país se consume aproximadamente 500 millones de galones al año, unos 11.9 millones de barriles, lo que representa cerca de 1.4 millones de galones diarios.

Esto implica que el Estado Dominicano asumirá aproximadamente RD$53.9 millones cada día durante la próxima semana, reduciendo así la carga sobre el presupuesto de los hogares dominicanos, protegiendo sobre todo a quienes menos pueden cubrir estos gastos.

