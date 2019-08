San Cristóbal.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró que no tiene por qué pelear con sus demás compañeros aspirantes a la nominación presidencial, ya que la corriente del presidente Danilo Medina acudirá unida a la convención del seis de octubre.

“Debemos hacer política con decencia, respeto y con propuestas, porque el que está ganao no pelea”, sentenció Castillo frente a los seguidores de su precandidatura en San Cristóbal.

“Nosotros en esta carrera y hasta mayo próximo practicaremos la política con decencia, con el respeto hacia los demás, no importa que sean de nuestro partido o de la oposición, nunca saldrán de nuestros labios palabras ni frases ofensivas contra nadie no importa del litoral que sean, y les pido que me ayuden en esta tarea, practiquemos con respeto y decencia la política que el que esta ganao no pelea”, afirmó con firmeza y energía al hablar ante la militancia que les sigue en la cuna de la Constitución.

Gonzalo agregó:

“Aquí hay que cambiar nuestro accionar porque la ciudadanía se aleja de la política y tenemos que integrar a la sociedad a las decisiones de los políticos para juntos tomar las mejores en beneficio del pueblo”.

El precandidato presidencial peledeísta definió su candidatura como triunfadora con apenas 18 días de haber iniciado y afirmó ante cientos de sus seguidores, miembros del Comité Central y organismos de media y de base del PLD, que será el próximo presidente de la República.

Reiteró que no es una amenaza para los competidores danilistas, al asegurar que más bien es la oportunidad del PLD de mantener el poder más allá del 2020.

Gonzalo dijo a los dirigentes peledeistas de San Cristóbal que está realizando una “campana a tres caídas”, porque primero ganará la encuesta a la que los candidatos danilistas se someterán en septiembre para elegir a su representante, luego el proceso del seis de octubre y afirmó de forma enérgica que volverá en Junio, luego que sea elegido presidente de todos los dominicanos.

El alcalde del municipio San Cristóbal, Nelson Guillén, detalló las cualidades que adornan a Castillo, definiéndolo como un hombre “capaz, trabajador, solidario, fino en el trato, con un don de gente y una firmeza inquebrantable a favor de los mejores intereses de las mayorías.

De su lado, el diputado por el municipio de Haina, Tulio Jiménez, dijo que Gonzalo entró a la competencia política por donde entran los presidentes de la República.

“Tenemos el mejor gallo para pelear con la oposición y ganar las elecciones de mayo próximo”.

Demetrio Lluberes quien habló en representación de los 11 miembros del Comité Central que se encontraban presentes apoyando a Gonzalo Castillo, de un total de 13 de la tendencia del presidente Danilo Medina, dijo que la dirigencia del PLD dará la victoria a Castillo.

Castillo dijo sentirse contento por las manifestaciones de cariño que recibe de los peledeístas en cada visita que realiza en los diferentes puntos del país, ya que las mismas se convierten en mítines.

En esta actividad estuvieron presentes, Rosa Peña, Alcaldesa de Yagüate, el diputado Alexis Sánchez, Luis Pavolo, miembro del Comité Central, Daniel Martínez, Quircio Valdez, Juana Franco y Héctor Moreno en representación de las comunidades de Yagüate, Palenque, Haina, Villa Altagracia, Nigua, Cambita y el municipio cabecera, entre otros.

Juventud con Gonzalo

Gonzalo Castillo también encabezó un acto con jóvenes que integran el Movimiento Gonzalo es Juventud, donde se comprometió a incentivar el desarrollo de políticas públicas en su beneficio.

La coordinación de Gonzalo es Juventud a nivel nacional está en manos de Johnny Pujols, quien invitó a los jóvenes a integrarse a la política y apoyar a Gonzalo Castillo.

“El PLD está lleno de jóvenes talentosos, entusiastas, dedicados y trabajadores que desean que una sangre nueva llegue a la presidencia de la República. Nunca se había podido lograr articular una estructura de jóvenes tan formidable en tan corto tiempo. Han sido dos semanas de trabajo intenso y desde ya podemos presentar los equipos en las 32 provincias y en el 75 % de los municipios, y seguimos contando”.