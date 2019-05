Antes del partido del martes, Gregory Polanco estaba trabajando con los entrenadores de bateo Rick Eckstein y Jacob Cruz cuando le ofrecieron una sugerencia. Usa tus caderas para generar energía, dijeron. Usa tu pierna trasera.

“Justo antes del partido, fui a la jaula y golpeé mucho”, dijo Polanco. “Realmente lo sentí de inmediato, ¿sabes? Probablemente no lo estaba usando mucho. Tenía esa sensación justo antes del juego, y fui agresivo al juego con eso en mente”.

En el primer turno al bate de Polanco, bateó un sencillo difícil. En su segundo, fumó una fila en Hunter Pence. En su tercero, bateó su primer jonrón de la temporada, un tiro de dos carreras que marcó la diferencia en la victoria de los Piratas 5-4 contra los Rangers de Texas frente a una multitud anunciada de 13.032 en el PNC Park el martes.

“El año pasado, cuando tuve mucho calor, eso era lo que estaba haciendo”, dijo Polanco. “Es difícil cuando pierdes tanto tiempo”.

Polanco no trabajó mucho con Eckstein y Cruz, quienes están en su primer año en la organización, esta primavera. Pasó la mayor parte del entrenamiento de primavera rehabilitando el hombro izquierdo reparado quirúrgicamente que terminó su temporada 2018 a mediados de septiembre y le hizo perder el inicio de esta. No tienen la familiaridad con él que tienen con el resto de la lista.

“Dijeron: ‘Tengo que seguir vigilándote’”, dijo Polanco. “Me dijo eso hoy: ‘Te he estado viendo golpear y no estás usando tu mitad baja. Explotar. Solo estás, como, pasando por los movimientos. Yo estaba como, ‘¿Por qué no me lo dijiste el primer día?’ “Tuve que verte primero’”.

“Son realmente buenos”, dijo Polanco. “Son muy inteligentes y saben acerca de batear”.

Sabiendo que Polanco se perdería el comienzo de la temporada, los Piratas firmaron a Lonnie Chisenhall.

Sabiendo que Chisenhall ha perdido mucho tiempo debido a lesiones, especialmente en sus pantorrillas, firmaron con Melky Cabrera (Chisenhall estaba originalmente en la lista de lesionados debido a un dedo roto, pero permanece allí porque su pantorrilla se tensó durante su asignación de rehabilitación). Cabrera ha sido uno de los mejores bateadores de los Piratas.

EL DATO

Melky contribuye

Melky Cabrera fue vital en la victoria de los Piratas al conectar un doble (6) impulsador de una carrera, actuando como bateador emergente.