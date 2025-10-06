Santo Domingo. – Con una inversión superior a 200 millones de dólares, el Grupo Estrella anunció la adquisición de los activos de Cemex Panamá, en una operación que marca un paso decisivo en la expansión internacional de su unidad de negocio Cemento PANAM.

La transacción incluye la planta de Cemento Bayano, con dos líneas de producción integradas, así como todas las operaciones y activos vinculados a la producción de cemento, concreto y agregados. Con esta compra, el grupo consolida su presencia en una de las economías más dinámicas de América Latina y amplía su alcance en el sector de materiales de construcción.

Con 42 años de trayectoria, el Grupo Estrella se ha posicionado como un referente de la construcción, la industria y la innovación en la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe. La empresa opera a través de dos divisiones principales:

Construcción , con proyectos de infraestructura, plantas industriales y edificaciones emblemáticas que han impulsado el desarrollo regional.

, con proyectos de infraestructura, plantas industriales y edificaciones emblemáticas que han impulsado el desarrollo regional. Industrial, que agrupa operaciones de materiales de construcción como cemento, concreto, agregados, varillas de acero corrugadas, estructuras metálicas y laminados planos.

Además, la corporación mantiene una estrategia de diversificación e integración vertical, con inversiones en los sectores energético, hospitalario, aeroportuario y de medios de comunicación, fortaleciendo su visión de crecimiento sostenible en la región.

Puedes leer: Teteo en Santiago deja dos muertos y varios heridos en el sector Pueblo Nuevo

El presidente de la División Industrial del Grupo Estrella, Giuseppe Maniscalco, destacó la importancia estratégica de la adquisición:

“Nos sentimos muy contentos de fortalecer nuestra presencia en Panamá y ser parte de su crecimiento y desarrollo. Esta inversión nos permitirá ofrecer soluciones integrales para el mercado local y regional”, afirmó.

Maniscalco también valoró la incorporación de un equipo de profesionales panameños altamente calificados, y reiteró la confianza del grupo en el potencial económico del país.

El asesor financiero exclusivo de la operación fue Munegu Partners, mientras que la financiación fue estructurada por Bladex, con la participación de BAC y Global Bank.

Con esta transacción, el Grupo Estrella reafirma su compromiso con el desarrollo industrial del Caribe y Centroamérica, y su apuesta por un modelo de crecimiento regional basado en la innovación, la integración y la confianza en los mercados de la región.