Madrid. – El Grupo Hotelero Lifestyle apuesta a la consolidación de la zona norte de República Dominicana como destino turístico, así lo destaca su presencia en la feria más importante de este sector FITUR 2020, que se realiza desde este miércoles 22 de enero hasta el próximo domingo 26.

El destino vacacional líder de Puerto Plata y Cabarete y una de las empresas hoteleras más destacadas en el país exhibe en la feria sus dos productos principales, Lifestyle Holidays Hotels and Resorts y Lifestyle Holidays Vacation Club, con el objetivo de aumentar su visibilidad a nivel global, captar nuevos negocios y oportunidades con operadores turísticos, y afianzar su posición de liderazgo.

El potencial de la marca, que por primera vez asiste a este evento, se ve reflejado en con su stand el cual brinda una experiencia de lujo para el visitante a través de la simulación del ambiente vivo y dinámico del Caribe y el concepto luxury que ofrece la cadena Lifestyle Holidays.

El stand, que cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados, está distribuido en dos plantas que transmiten modernidad y vanguardia en consonancia con el branding del Grupo Lifestyle.

El portfolio de hoteles de Lifestyle Holidays se caracteriza por proporcionar un retiro tranquilo envuelto por el océano o la montaña y un catálogo de servicios encabezados por lujosas habitaciones, restaurantes gourmet y diversas opciones de entretenimiento.

La empresa aprovecha la Feria Turística para dar a conocer sus hoteles: The Tropical, situado en la Costa de Ámbar; Cofresi Palm Beach and Spa Resort, un auténtico paraíso asomado al mar y Crown and Residences Suites, perfecto para unas vacaciones en familia o con amigos- se presentan como la opción perfecta para quienes desean vivir una auténtica experiencia tropical en un oasis de tranquilidad, lujo y distinción.