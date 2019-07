Los brillantes comunicadores Miguel Franjul, Osvaldo Santana y Rolando Guante fueron reconocidos en el marco de la premiación ‘Cronista del Año’, cuya gala se desarrolló ayer en el hotel Lina Barceló.

Franjul y Santana son en la actualidad, directores de los periódicos Listín Diario y El Caribe, respectivamente, mientras Guante, destacado cronista deportivo de larga data, es columnista y redactor de planta del vespertino El Nacional.

“Me satisface mucho que la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo haya pensado en este reconocimiento. Aunque no he ejercido la crónica deportiva, he trabajado con muchos cronistas por mi paso por el periodismo dominicano en diferentes medios y con los cuales me he entendido. Agradezco muy sinceramente con toda la humildad este reconocimiento”, dijo Santana.

Franjul aprovechó la oportunidad para pedir al ministro de Deportes, Danilo Díaz, presente en la actividad, la construcción de una villa para Baní, que como municipio cabecera de la provincia Peravia acogerá de forma conjunta con San José de Ocoa y Azua, los Juegos Nacionales del próximo año.

Por otra parte, Rolando Guante agradeció el apoyo de su familia durante sus largos años en la crónica deportiva, además de las personas que han sido claves para el desarrollo de su carrera, en especial Leo Corporán, editor deportivo de El Nacional y el veterano periodista Roosevelt Comarazamy

Guante rememoró su primera distinción otorgada por la ACD hace 30 años como el mejor en prensa escrita. “Recuerdo que recibí ese premio de las manos de Ramón Cuello y hoy (ayer) vuelvo a ser reconocido por Cuello. Esta es una distinción, más que un homenaje, un compromiso a seguir ejerciendo esta profesión con dignidad”, expresó.

Respaldo

La gala contó con el fiel apoyo de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), Ministerio de Deportes, (Inapa), Banco de Reservas, Logomarca, Presidencia de la República y Comedores Económicos.