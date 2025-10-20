Nagua, María Trinidad Sánchez.– Las autoridades investigan las circunstancias en que fueron encontrados sin vida dos adolescentes dentro de un vehículo la mañana de este lunes, en el sector José Lucas del municipio Nagua.

De acuerdo con los reportes preliminares, los cuerpos fueron hallados en el interior de un automóvil marca Y-20, color gris, estacionado a pocos metros de la residencia de uno de los jóvenes.

Uno de los fallecidos fue identificado como Joseuri Batista, hijo del empresario José Batista, mientras que la joven que lo acompañaba ha sido identificada únicamente como Cristal.

Quizas te interese: Faride Raful responde a Leonel Fernández y defiende avances en seguridad ciudadana

Investigación en curso

Versiones iniciales indican que ambos habrían llegado al lugar en horas de la madrugada y permanecido dentro del vehículo, que habría estado encendido al momento del hallazgo.

Equipos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) acudieron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar las evidencias correspondientes.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación para determinar las causas del suceso, mientras se esperan los resultados de las pericias forenses.

Consternación en la comunidad

La trágica noticia ha causado profunda conmoción en Nagua, donde familiares, amigos y residentes expresaron su pesar por la pérdida de los dos adolescentes.

Las autoridades informaron que ofrecerán un comunicado oficial en las próximas horas con más detalles sobre el caso.