El ex presidente Hipólito Mejía mostró su confianza en que ganará la Convención interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y será el candidato de dicha organización, para lo cual trabaja día a día con firmeza, decisión y coraje”

“Ganaré la Convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM) seré el candidato a la presidencia por la organización y de un fuerte bloque de organizaciones de oposición y personalidades, que apoyarán lo que he denominado “la transición necesaria” para enrumbar al país con nuevas esperanzas”, aseveró el ex mandatario al ser entrevistado por el periodista Roberto Cavada.

Manifestó que busca ser presidente de la República para el 2020 convencido de que a su edad, con su amplia y profunda experiencia, unido a su gran capacidad de trabajo, puede aportar mucho a la solución de los problemas que afectan al país y al fortalecimiento de la democracia.

” Estoy buscando la presidencia del 2020, con firmeza, decisión y coraje”. “Creo que a mi edad y con mi experiencia puedo aportar mucho a la solución de los problemas que afectan al país y al fortalecimiento necesario de la democracia”.

Expresó , “he recorrido todo el país, armando el equipo “el muñeco” del H20 y repasando los problemas locales y nacionales de cada lugar, demostrando una fortaleza y unas energías, que me permiten hacerlo cuantas veces sean posibles, haciendo mis aportes en la reconstrucción y fortalecimiento de la democracia desde las bases de la sociedad”.

Afirmó no tener prejuicios de analizar los problemas del país con sentido patriótico, diciendo las cosas como son, sin importar con quien se tenga que reunir a discutirlos, argumentando que en política no hay enemigos eternos, “el enemigo de hoy puede ser el amigo de mañana”.

He aprendido mucho de la experiencia, confirmando el adagio aquel que dice “la experiencia es la madre de la sabiduría”

Adelantó que escogerá a su acompañante en la boleta como vicepresidente a un joven, hombre o mujer, que haya dado muestras con su accionar, su comportamiento, que prioriza los valores, los buenos sentimientos políticos, la honestidad, que tenga vocación de servicio, capacidad profesional, que sea incluyente, entre otros atributos necesarios para humanizar la política.

Dijo que su interacción con sus nietos, sus amigos jóvenes, le nutren de los anhelos y del comportamiento de la juventud, por lo que cree estar convencido de la necesidad de darle participación y protección a estos, por parte del Estado y la sociedad, apoyando sus iniciativas como emprendedores, dándoles posibilidades de ir conociendo los intríngulis de la sociedad y los gobiernos, para poder afianzar más temprano que tarde, el relevo que amerita la política en el país.

Dice no tener prejuicios en hablar, dialogar con ningún político del país, incluyendo con Leonel Fernández, quien, para ello, tendría que aclarar antes, al él y al país, el origen de los fondos de la Fundación Global y Desarrollo, de dónde puede originar esa ostentación financiera, a través de la misma institución.

Sobre la repostulación presidencial, reitera que sería un suicidio político de Danilo Medina, su familia y su entorno, modificar la Constitución y asumir la repostulación presidencial para el 2020.

“Las condiciones actuales del país, con la deuda externa e interna, que se lleva más del 50 por ciento del producto interno Bruto, con servicios públicos deficientes, que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no ha dado solución, con una justicia que solo garantiza impunidad, con una aterradora inseguridad ciudadana, no es para que un presidente, que no haya dado solución satisfactoria a esos problemas, pretenda continuar tres periodos consecutivos”, Dijo

Detalló que el país vive una inseguridad ciudadana muy amplia, no solo de que le quiten la vida, sino también, la que no garantiza la seguridad de un empleo duradero, de una salud segura, de un joven que pueda desarrollar su profesión con seguridad, entre otras.