Nueva York, (EFE).- Hollywood está intentando convencer a Michael Cohen, el exabogado del presidente de EE.UU. condenado a prisión por silenciar a dos mujeres que habrían mantenido relaciones extramatrimoniales con Donald Trump, de llevar su historia a la gran pantalla, según la publicación Page Six.

Según fuentes cinematográficas citadas por Page Six, Cohen fue visto en una reciente reunión en un restaurante con Lawrence Bender, productor de “Pulp Fiction” y de “Bastardos Sin Gloria”. Al respecto, el abogado de Cohen, David Schwartz, admitió que “hay mucho interés en la historia de Michael, pero él no está abierto a hacer nada en este momento porque continúan las investigaciones” por la trama rusa, mientras que Bewnder no quiso hacer declaraciones al respecto.

Un tribunal de Nueva York condenó el pasado 12 de diciembre a 3 años de cárcel al exabogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, acusado, entre otras cosas, de silenciar durante la campaña presidencial de 2016 a dos mujeres que supuestamente habían mantenido relaciones extramatrimoniales con Trump.

La Fiscalía había solicitado una pena de entre 51 y 63 meses por la “seriedad” de las “desvergonzadas violaciones” de Cohen de las leyes electorales, así como por haber realizado “deliberadamente” declaraciones “falsas” sobre las negociaciones de una potencial Torre Trump en Moscú que finalmente no se construyó.

Cohen se declaró culpable de ocho delitos por evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales.