RIO DE JANEIRO, BRASIL, (AP).- El gobierno de Jair Bolsonaro enfrentó el viernes la primera huelga general contra su gestión, convocada por las centrales sindicales en rechazo a la reforma jubilatoria que se discute en el Congreso y a los recortes en el presupuesto para la educación.

La protesta paralizó principalmente escuelas, universidades, bancos y en algunos estados del país el transporte estuvo parcialmente afectado.

Durante la jornada, miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades y los gremios organizaron actos que estuvieron lejos de la masividad de las protestas por la educación semanas atrás.

“íO paran la reforma o paramos el país!”, cantaron miles que se reunieron frente a la Iglesia Candelaria, en el centro de Río de Janeiro.

“Este gobierno es pésimo, está acabando con el país”, dijo Reinaldo Galamba, profesor de francés de 63 años en una oficina del Estado.

Galamba dijo sentirse con “mucho miedo” de verse forzado a trabajar durante algunos años más para poder jubilarse.

“El paro es un éxito”, evaluó este mediodía la Central Única de Trabajadores, la principal central sindical de Brasil que convocó la protesta. Según estimaciones de esa organización, 45 millones de personas adhirieron a la jornada.

El gobierno, en tanto, ignoró la protesta y no se pronunció durante la jornada. The Associated Press se comunicó con el Palacio presidencial del Planalto pero la asesoría de prensa dijo que no emitiría comentarios.

La administración de Bolsonaro pretende elevar las edades jubilatorias a 65 años para los hombres y 62 para las mujeres e incrementar las contribuciones de los trabajadores activos.

En el sistema actual, los brasileños no se jubilan por edad mínima, sino de acuerdo a su tiempo de contribución, que podría oscilar entre los 30 y 35 años, con lo cual el proceso en promedio suele ocurrir a partir de los 50 años de edad.

Este es el primer paro general en dos años contra una reforma considerada clave por el equipo económico del gobierno para reactivar una economía alicaída.

Aunque la pro