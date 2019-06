Madrid, (EFE).- El fallecimiento del internacional José Antonio Reyes, que actualmente jugaba en el Extremadura, de LaLiga 1/2/3, ha sido un absoluto impacto horas antes de que se dispute en el Wanda Metropolitano de Madrid la final de la Liga de Campeones.

La noticia, un auténtico mazazo, ha corrido como un reguero de pólvora por la ciudad en la que vivió Reyes varios años durante su militancia en el Real y el Atlético de Madrid, cuyo estadio albergará la lucha por el título entre el Liverpool y el Tottenham. El exjugador de equipos como Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal, Benfica, Espanyol, Córdoba y Xinjiang Tianshan chino falleció este sábado en un accidente de tráfico en la autovía entre su localidad natal y la capital andaluza.

En plena preparación para el encuentro, aunque presumiblemente no tendrá participación, el que fuera lateral izquierdo del Sevilla Alberto Moreno, actualmente ‘red’, recibió un tremendo golpe. “Imposible no me lo puedo creer aún. Gitano hermano te voy a recordar toda la vida. Tantos momentos juntos tantas risas…. Descansa en paz hermano!!! Te quiero!! Siempre en mi corazón”, refleja. El Tottenham, que fue rival de Reyes cuando este jugó en el Arsenal, no dejó pasar la oportunidad para expresar su absoluto pesar.

Estamos profundamente tristes de saber del fallecimiento de José Antonio Reyes. Todos nuestros pensamientos están con los amigos y la familia de José, y todos estamos con el Arsenal en este momento tan difícil”, afirma en la cuenta oficial de twitter el club londinense. El Liverpool, como no podía ser de otra forma, también publicó un mensaje en el que aseguraba encontrarse “triste” por la muerte del internacional español.

“Nuestros pensamientos están con su familia y amigos”, apunta la entidad ‘red’. La UEFA, así mismo, indica en un mensaje que “está impresionada y triste por el fallecimiento de José Antonio Reyes a los 35 años. Todo el mundo del fútbol echará de menos a Reyes, internacional español con cinco títulos de la #UEL. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este terrible momento”.