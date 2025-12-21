Indemnización por explosión de gas en Ciudad de México suma los 26,6 millones de dólares

Ciudad de México.– Luego de más de tres meses de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia de la Ciudad de México, el pasado 10 septiembre, el Gobierno de la capital informó este domingo que el monto total de los 143 acuerdos reparatorios -con víctimas directas e indirectas- asciende a los 480 millones de pesos mexicanos (unos 26,6 millones de dólares).

Indemnización y acuerdos reparatorios»El monto asciende aproximadamente a 480 millones de pesos, de ese total, 429 millones de pesos (23,7 millones de dólares) ya han sido pagados, lo que representa un avance del 90%», indicó la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), Bertha María Alcalde Luján, en una conferencia de prensa sobre este accidente que provocó la muerte de 32 personas, incluyendo al conductor de la pipa.

De ese monto total «comprometido a la reparación del daño», precisó que de lo ya pagado fueron 266 millones de pesos (14,7 millones de dólares) para los familiares de las víctimas fallecidas, 136,5 millones de pesos (7,5 millones de dólares) para las 63 personas lesionadas y 27 millones de pesos (1,4 millones de dólares) se destinaron a quienes «sufrieron daños de otro tipo».

Con control de «las jornadas de conducción verificando tiempos de descanso, límites de horas al volante y factores de fatiga, que incrementan el riesgo de pérdida de control».

Por último, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, reconoció la labor de las autoridades, pero también admitió que «ninguna indemnización va a reparar la pérdida de una vida humana».

«Nada sustituye la ausencia de un ser querido», resolvió sobre este caso en el que de los lesionados 52 personas ya fueron dadas de alta y cuentan con seguimiento médico.

El 10 de septiembre una pipa que transportaba gas LP perdió el control al incorporarse a una curva del Puente de la Concordia de la capital mexicana.

El impacto provocó un incendio que dejó 32 fallecidos, 63 lesionados, 8 personas expuestas a los hechos sin lesiones físicas pero con secuelas psicológicas y 42 familias y negocios que sufrieron daños materiales.