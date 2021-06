INESPRE llama a población comprar comida barata en sus programas institucionales

DAJABON. – El director del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), Iván Hernández Guzmán, llamó a la población a comprar comida barata en los programas institucionales que desarrolla en todo el país, cuyos puntos de ventas son publicados diariamente en las redes @InespreRD y en la página institucional www.inespre.gob.do.

Hernández Guzmán informó que todos los días el Inespre realiza ventas populares en más de 40 puntos de la geografía nacional a través del programa de bodegas móviles y 18 mercados de productores semanales en once provincias del país todos los miércoles y sábados, cuya frecuencia será aumentada.

El funcionario dijo que el Inespre representa una opción para que las familias tengan acceso a comida barata y de calidad, lo que representa un ahorro al presupuesto familiar, por disposición del Presidente Luis Abinader y en coordinación con el Gabinete Agropecuario.

Agregó que “Gracias a un esfuerzo en conjunto en República Dominicana no hay escasez de alimentos, ni habrá escasez, lo que hay es que seguir trabajando de la mano con los productores y tratar de abaratar los costos de la cadena de intermediación. En ese mismo orden anunciamos la compra a partir de esta semana de 50 mil quintales de cebollas a los productores de la Horma, provincia de San José de Ocoa, 10 mil semanales, gracias a las gestiones de la gobernadora Oliva Castillo Aguasvivas”.

El director del Inespre habló durante la reinauguración del local de esa entidad en la provincia de Dajabón en la que participaron la gobernadora, Rosalba Peña; el senador, David Sosa; el alcalde municipal, Santiago Riveron; el encargado provincial del Inespre, Cesar Demetrio Senfleur Díaz; la encargada regional del Inespre, Miguelina Trinidad Álvarez, gerente regional y por otros funcionarios.

También participaron Richard Mercedes, director de Comercialización del Inespre; Delio Luna, director de Abastecimiento, Distribución y Logística; Federico de Jesús, director de Normas y Tecnología Alimentaria; Mardi Feliz, coordinador de la Región Sur; el diputado Dario de Jesús Zapata, entre otros.

Cesar Demetrio Senfleur, encargado provincial, dijo que es de gran regocijo para los residentes de Dajabón la apertura de este local totalmente remozado, ya que era una obra muy demandada.

Demetrio Senfleur anunció que con esta apertura también inician los programas de mercado de productores y bodegas móviles en esa provincia, en los que serán vendidos productos frescos, variados y al mejor precio del mercado.

El local de Dajabón es el número 12 remodelado y reinaugurado por la actual gestión del Inespre dirigida por Hernández Guzmán.

Puntos de Ventas

El Inespre realizó este fin de semana mercados de productores en las provincias de Azua, San Juan, El Seibo, Baní, Santiago, Barahona, Herrera, Cotuí, La Vega, San Pedro de Macorís y Dajabón. Mientras que las bodegas móviles visitaron 22 puntos en Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Yamasá.

Fueron vendidos arroz, habichuelas, pollo, papa, cebolla, ajo, azúcar, leche en polvo, chocolate en barra, jamoneta, salami, aceite, vinagre, cazabe, sazón completo, sopita, sal molida, pasta de tomate, sazón líquido, maíz dulce, guandules enlatados, espaguetis, sardinas, huevos entre otros.

En el acto de reinauguración del local del Inespre en Dajabón también asistieron Jony Díaz, encargado de Agricultura en esta provincia; Marcos Gomera, gerente del Instituto Agrario Dominicano; Blanco Peralta, director de la Soberanía y Seguridad Alimentaria del Ministerio de la Presidencia; Nancy Betances, miembro de la Confederación Nacional de Profesionales Agropecuarios; Rafael Jiménez, ex senador de Dajabón; Rafael Álvarez, ex consul dominicano en Haití; Jesenia Pimentel, productora de arroz; Ana Margarita López, presidenta provincial del PRM y Severina Gil, ex diputada de Dajabón.