Interior y Policía afirma que la delincuencia ha sido reducida a cero en Gazcue; solo persisten hechos menores de raterismo

Santo Domingo.– El Ministerio de Interior y Policía informó que la delincuencia en el sector de Gazcue, en el Distrito Nacional, ha sido reducida a cero, y que únicamente se registran hechos aislados de raterismo. La institución atribuyó la mejoría en la seguridad a diversas intervenciones realizadas en la zona.

Entre las acciones destacan la supervisión directa en la demarcación, el fortalecimiento de la proximidad policial con los comunitarios, la instalación de lámparas, el control del tránsito en Don Bosco Sur y Proyecto 27 de Febrero, así como el corte de árboles en Santurce Norte. Además, se realizó la intervención de un aserradero que generaba altos niveles de ruido por sus maquinarias.

El anuncio se produjo durante un encuentro con representantes de la Policía Nacional y comunidades locales, entre ellos Rosa de Castro, de la Unión de Juntas de Vecinos de Gazcue.

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En la reunión participaron los coroneles Modesto Brioso Vallejo, comandante de la Estación del sector San Carlos (C-4); Edgar Bidó, el teniente coronel Juan Feliz, del C-9; y otros oficiales, quienes reiteraron su compromiso de continuar brindando apoyo para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica.

El viceministro de Convivencia Ciudadana, Antonio Palma, prometió respuestas a las demandas de los comunitarios y aseguró que estos encuentros permiten “hacer que las cosas funcionen y garantizar el derecho colectivo”. Indicó que todas las necesidades expuestas se registran y tabulan para gestionar soluciones concretas.