El Gabinete de Transporte exhortó a los participantes a utilizar el Metro de Santo Domingo, corredores de autobuses y taxis autorizados

Santo Domingo.– Las autoridades activaron un plan especial de desvío y movilidad para este viernes 21 y sábado 22 de noviembre debido al concierto de Bad Bunny en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El Gabinete de Transporte, junto al Intrant y la Digesett, informaron que las medidas buscan evitar congestiones y mantener la circulación fluida en el Distrito Nacional.

Desde las 3:00 pm se recomienda utilizar rutas alternas como las avenidas México, Abraham Lincoln, Independencia, George Washington, Delgado y Leopoldo Navarro, con el fin de rodear el perímetro afectado y facilitar los desplazamientos.

Como parte del operativo, quedará prohibido el estacionamiento en las avenidas Máximo Gómez, 27 de febrero, John F. Kennedy y Ortega y Gasset, mientras que no se permitirá la ocupación de aceras ni la permanencia en la vía pública.

El acceso vehicular al interior del Centro Olímpico estará limitado exclusivamente para actividades deportivas y trabajos internos, ingresando únicamente por las puertas de las avenidas Máximo Gómez y 27 de febrero.

Asimismo, los autobuses y tour-operadores provenientes del interior deberán realizar el descenso de pasajeros, preferiblemente, en la avenida John F. Kennedy.