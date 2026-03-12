ITLA y Policía Nacional exploran alianza en tecnología y ciberseguridad

Santo Domingo.– El rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, sostuvo un encuentro con representantes de la Dirección de Tecnología de la Policía Nacional para analizar posibles proyectos conjuntos enfocados en el desarrollo tecnológico y la formación especializada.

Durante la reunión, el rector planteó la posibilidad de establecer programas de pasantías para estudiantes del ITLA dentro de la institución policial, con el fin de que puedan participar en iniciativas relacionadas con innovación y tecnología aplicada a la seguridad.

Rosario Bernard también indicó que el ITLA está dispuesto a ofrecer programas de capacitación y educación tecnológica dirigidos al personal de la Policía Nacional, como parte de un esfuerzo por fortalecer sus capacidades en áreas digitales.

En el diálogo entre ambas entidades se abordó además la opción de intercambiar conocimientos y experiencias, especialmente en campos como ciberseguridad e informática forense, integrando la experiencia investigativa de los oficiales a los procesos formativos de la academia.

La propuesta busca crear un vínculo más estrecho entre el sector académico y las instituciones de seguridad, promoviendo la formación de talento tecnológico y el desarrollo de soluciones innovadoras para el país.