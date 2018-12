“Mi corazón y alma es de la República Dominicana, aunque nací en Austria”. Así exclamó la joven jugadora de balonmano Jasmín Dolores Gibus Mata, de raíces quisqueyanas por su madre y austriaca por su padre.

Nacida en suelo austríaco un 2 de enero del 1995 (tiene 23 años de edad), la hermosa atleta proclamó que “fue mi decisión personal elegir jugar para la República Dominicana y declinar pertenecer a la selección de Austria, país europeo que me vio nacer y de donde es mi padre”.

“Es que el calor humano de la gente, la tierra, tu familia y amigos no tiene precio. Quedé encantada desde la primera vez que mi madre me trajo a la isla siendo niña, volví siendo más adulta y fue ahí que entendí y me dije “pero si yo soy de aquí, éste es mi lugar”, precisó.

Es hija Peter Gibus y de la vegana Lidia Mata, quienes ya están divorciados.

“Me encanta Austria, pero adoro y me derrite Quisqueya”, manifestó Jasmín Dolores, quien integró este año la selección nacional de balonmano femenino que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Sostuvo que “eso fue fenomenal, a pocos meses de ingresar a la selección consigo una presea de oro y en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe”.

Jasmín Gibus pertenece al club SK Keplinger Traun, en la Liga de Balonmano de II División de Austria.

Su descubrimiento

Relató Gibus Mata que tenía 10 años sin venir al país -última vez tenía 13 años- y quiso pasar unas vacaciones en La Vega en el mes de mayo. Le preguntó a su padrastro (Fausto Robles, actual pareja de su madre) que si hay equipos de balonmano femenino allá en la ciudad Olímpica y éste le respondió que sí.

Robles la llevó al Complejo Deportivo de La Vega y se encontró con una práctica masculina, a cargo de Miguel Tapia, quien integró a Jasmín al entrenamiento y ahí mismo se dio cuenta de su potencial y calidad.

Tapia, a pocos días se comunicó con Miguel Rivera (Nino), presidente de la Federación Dominicana de Balonmano, y le informa de su descubrimiento. Rivera reaccionó de inmediato, y dos días después los invitó a Santo Domingo, donde practicó con la pre selección que se preparaba para Barranquilla y lo que observaron en ella dejó plasmados a Rivera, al dirigente Félix Romero y demás miembros del cuerpo técnico.

De inmediado le abrieron un espacio en el equipo tricolor -tras tres semanas de prácticas- y se la llevaron luego, junto a las demás jugadoras, a una base de entrenamiento de varios meses en España, previo a la cita barranquillera.

“Vine a vacacionar, ir a las playas dominicanas, a ríos y montañas, a estar con mi familia materna y mi pasión por el balonmano fue más fuerte”, dijo, la beldad atlética.

Gibus Mata fue entrevistada por El Nacional, gracias al contacto de Gabriel Vásquez (Gaby), durante su participación con la delegación de la Zona Norte en los XIV Juegos Nacionales Hermanas Mirabal, en Salcedo, que se celebraron durante 11 días, del 6 al 16 de este mes.

Perfil

Nacida: 2 de enero de 1995 en la ciudad de Linz, Austria.

Estudios: Licenciatura en economía en la Universidad FH Oberoesterreich de Linz, en 2015, a los 20 años de edad.

Estudio actual: Inició en 2015 la maestría en gestión de recursos humanos, que culminará en el 2019.

Sus padres:

Peter Gibus, de Austria, y la dominicana Lidia Mata, oriunda de la provincia de La Vega, quien vivió 25 años en ese país europeo.

Hermano:

Su nombre es David Gibus, quien fue su inspiración para jugar balonmano

y perteneció a la selección austriaca.