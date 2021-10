José Ramírez con 30-30 a su alcance

ARLINGTON, Texas – José Ramírez se ha encontrado en una liga propia.

El tercera base All-Star de los Indios ha reunido otra temporada digna de algunos votos para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, y aunque su equipo está cojeando hacia la línea de meta de 2021, está encontrando formas de seguir brillando. Su actuación de dos hits y tres carreras impulsadas ayudó a que Cleveland lograra una victoria por 9-6 sobre los Rangers en el primer partido de la serie el viernes por la noche en el Globe Life Field.

Como de costumbre, Ramírez fue el detonante en un arrebato ofensivo, conectando un sencillo de dos carreras por el medio, ligeramente hacia el campo opuesto para encender la tercera entrada de cuatro carreras de Cleveland. Empujó otra carrera con un sencillo dentro del cuadro, jugando un papel en un cuarto acto de cinco carreras.

«Creo que si miras, empezamos a conectar la pelota un poco hacia el otro lado y simplemente hicimos un contacto sólido», dijo el dirigente interino DeMarlo Hale. «Cada vez que tienes hombres en la base y el tráfico, como yo lo llamo, solo buscas poner la pelota en juego».

Poner la pelota en juego ha sido la especialidad de Ramírez, ya que ingresó al juego empatado con el 12mo porcentaje más bajo de ponches de todos los bateadores calificados en las Grandes Ligas.

Y los números que Ramírez pueda sumar a su currículum en los dos últimos juegos de la temporada son solo la guinda del pastel para un año que ya está clasificado entre los mejores del juego.

«Creo que es el amor por el deporte», dijo Ramírez a través del intérprete del equipo Agustín Rivero en el programa posterior al juego de Bally Sports Cleveland cuando se le preguntó cómo continúa produciendo. «Me encanta esto. Me encanta esto desde que era niño. Independientemente de si no me siento bien o si me duele el cuerpo, me gusta salir y dar lo mejor de mí y jugar este juego, porque me encanta este juego».

Pero por mucho que Ramírez pudiera concentrarse en sus elogios personales, su enfoque permanece en su equipo, incluso si el club está fuera de la contienda por los playoffs. A los Indios les quedan solo dos juegos en su temporada y están dos juegos por debajo de .500. Cleveland nunca ha tenido una temporada perdedora con el gerente Terry Francona, quien ha estado al mando desde 2013. Aunque esta sería la primera vez que el club no logra tener una temporada ganadora, todavía existe la posibilidad de que termine 81-81, y Ramírez está con la esperanza de que eso suceda.

“Somos conscientes de que no estamos compitiendo para llegar a los playoffs, lamentablemente”, dijo Ramírez, “pero el objetivo ahora mismo es terminar el año fuerte, [en] .500, y venir aquí y divertirnos».

Como pone su foco principal en su equipo, es difícil no analizar el territorio de élite en el que Ramírez todavía podría caer personalmente. Está a solo tres bases robadas de su segunda temporada 30/30 (bateando al menos 30 jonrones y robando al menos 30 bases) y su última fue en 2018. Está más allá de la marca de los 30 jonrones, ya tiene 36 en su haber, pero Ramírez necesitará tres bases robadas más en los dos últimos juegos para lograr la hazaña.

Claro, está en su mente. Ramírez es muy consciente de la liga en la que se ha metido y quiere seguir haciéndose un nombre. Pero su máxima prioridad sigue siendo su equipo, a pesar de su historial. Y ese enfoque no cambiará de cara a los juegos finales de la temporada 2021.

“Siempre voy con esa intensidad, y obviamente es un objetivo personal”, dijo Ramírez. “Lo he hecho en el pasado. Quiero hacerlo de nuevo, pero solo quiero hacerlo mientras el juego lo permita y no hacer nada que comprometa a mi equipo, y lo más importante, no permitirnos ganar partidos”.