JUPITER, Florida. Siempre hay aplausos bien fuertes cada vez que el dominicano Juan José Soto se para en la caja a batear. Él los escucha, incluyendo en tardes como la del martes, cuando bateó su primer jonrón del Spring Training.

“A mí me gusta eso”, dijo Soto después de la victoria de los Nacionales por 9-6 sobre los Cardenales en el Roger Dean Chevrolet Stadium. “Me gusta cuando la gente se emociona por verme. Eso me hizo sentir más listo para tomar el turno. Yo creo que esas cosas me ayudan un poco en mis turnos. Me emocionan esas cosas”.

El joven cañonero zurdo conectó un jonrón de dos carreras en cuenta de cero bolas y un strike contra el derecho Seth Elledge para empujar a Kurt Suzuki en la parte alta del tercer inning. El palazo de 387 pies fue un recordatorio de lo que logró la temporada pasada, y un anuncio de lo que podría estar por venir ahora que comenzará su tercera campaña de Grandes Ligas.

“Él es muy bueno en eso de saber lo que necesita hacer”, dijo el manager Dave Martínez. “Eso fue tremendo. Pone la bola en juego. Hablamos de eso todo el tiempo, pero es un muchacho que continúa aprendiendo y que quiere aprender”.

Soto también empujó a Jacob Wilson con una línea de hit al izquierdo en el cuarto inning del juego del martes. Terminó el día de 3-2 con tres empujadas.

En medio del camino de su gran año del 2019, Soto cumplió 21 años. Sólo Mike Trout, Jimmie Foxx, Ted Williams, Rogers Hornsby, Ty Cobb, Mel Ott y Mickey Mantle batearon mejor que él al momento de cumplir 21 años.

“Cada temporada yo trato de empezar a sentirme bien en la primavera”, dijo Soto. “Sentirme cómodo el en plato, con la pierna de atrás, porque no quiere ponerme muy adelante porque después me va a costar mantenerme por detrás de la bola. Pero para mí, cada Spring Training es una nueva meta, con nuevas cosas por hacer”.

Ahí es donde entran en juego el trabajo fuerte y la preparación. Según las proyecciones del sistema ZiPS de Dan Szymborski, Soto terminaría esta temporada con 5.7 WAR en el 2020. ¿Los únicos con proyecciones mejor en el sistema? Trout (7.9), Alex Bregman (7.1), Mookie Betts (6.1) y el puertorriqueño Francisco Lindor (6.0).

Para Soto, sacar la bola por la banda contraria tan temprano en los entrenamientos es señal de su evolución.

UN APUNTE

Colíder en H4 del equipo

La temporada pasada, Soto terminó igualado con Anthony Rendón con 34 jonrones, líderes del equipo. Fue sexto en la Liga Nacional con .949 de OPS, séptimo con 110 careras anotadas y noveno con 110 empujadas. Luego, explotó con cinco jonrones en la postemporada, incluyendo bambinazos en juegos seguidos

en la Serie Mundial.