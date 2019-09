PHOENIX. Las Diamantinas mantuvieron vivas sus escasas esperanzas de postemporada al vencer a los Marlins, 5-4, el miércoles por la tarde en Chase Field, pero parece que tendrían que terminar el año sin Ketel Marte, el All-Star de la Liga Nacional 2019.

Marte tuvo una resonancia magnética el miércoles que mostró inflamación en la parte baja de la espalda.

“Vamos a programar una tomografía computarizada de precaución solo para investigar a fondo el área”, dijo el dirigente de Arizona, ToreyLovullo. “Así que haremos eso en la mañana del jueves”.

Las Diamantinas volaron a San Diego después del partido del miércoles y tendrán el jueves libre antes de abrir una serie de tres juegos con los Padres en Petco Park el viernes por la noche. Marte tiene programado reunirse con el equipo después de su tomografía computarizada, pero si juega o no es otro asunto.

“En realidad, ha sido algo que me ha estado molestando durante los últimos dos meses”, dijo Marte. “La decisión (si volver a jugar este año) no depende de mí, pero el objetivo es no empeorar las cosas. Solo quedan nueve juegos en el año. Por supuesto, la confianza está ahí de poder regresar, pero el objetivo principal es tener cuidado y no agravarlo.

Arizona se ha apoyado en Marte, quien comenzó el Juego de Estrellas en segunda base para el equipo de la Liga Nacional. Se le ha pedido que juegue en el jardín central, una posición que había jugado solo dos veces antes en las grandes ligas, así como en la segunda y, ocasionalmente, en el campocorto.