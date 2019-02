SUDAFRICA, AP.- Un pastor en Sudáfrica, que apareció en internet un video resucitando a un hombre, se ha vuelto sumamente popular en las redes sociales y, como era de esperar, es el protagonista de una infinidad de memes.

Al parecer, este pastor conocido como Alph Lukau cuenta con alguna popularidad y a sus reuniones siempre acuden cientos de personas como puede verse en las transmisiones en vivo que comparte en su cuenta de Facebook.

Entonces, ¿quién es Alph Lukau? De acuerdo a la descripción que ofrece en su página, este individuo es el fundador de Alleluia Ministries International y es un reconocido orador internacional que durante sus encuentros con los fieles les enseña el camino hacia la salvación y libera sus almas a través del poder de Dios.

Alleluia Ministries International es una iglesia cristiana que basa su fundamento en los pasajes de la Biblia y que fue creada en el año 2002 en Johannesburgo.

Si bien esta información podría hacer que cualquiera creyera en su vocación, no fue el caso de los usuarios de las redes sociales que no tuvieron piedad para replicar el video y crear miles de memes.

En el video en cuestión, puede observarse cómo el pastor es capaz de “revivir” a un hombre que había llegado en un ataúd. Pasa sus manos varias veces por el cuerpo del fallecido quien está completamente vestido de blanco,, y luego logra ponerlo de pie y que “vuelva a la vida”.

Pero, ¿qué sucedió exactamente?

Organizar todo para que se creyera que el hombre había sido revivido conllevó la participación de varias personas vinculadas a la iglesia que acudieron a tres funerarias alegando que habían tenido problemas para enterrarla, por lo que recibieron una pegatina de una, compraron el ataúd en otra y el chofer del carro fúnebre lo consiguieron en otra diferente. Ahora las tres compañías demandan a la iglesia.

“Es de lamentar que el resultado de dicha trama haya afectado negativamente nuestra reputación como proveedores de servicios”, dijo Prince Mafu, abogado de una de las funerarias que se vio afectada.

Como era de esperar, la iglesia no estuvo muy contenta con las críticas y bromas, por lo que inicialmente aseguró que “el poder de Dios no conocía límites”. El pastor no ha hecho declaraciones.

Rápidamente, la iglesia cambió su versión de los hechos y dijo que cuando el ataúd arribó al lugar comenzaron a escuchar ruidos extraños que provenían del interior.

“Tan pronto como llegaron aquí, empezaron a escuchar movimientos provenientes del ataúd. Y saben [en] nuestra cultura, si una persona está muerta y uno comienza a escuchar que las personas se asustan”, señaló el ministro de la iglesia, Busi Gaca, quien además dijo que los familiares del fallecido iban camino a Zimbabwe cuando decidieron detenerse y visitar el lugar.

Después, durante una entrevista en medios locales, la iglesia admitió que “no fue un milagro de la resurrección”, según reportó la página web Sowetan.

En otras palabras, la iglesia dio marcha atrás a sus declaraciones sobre resurrección, diciendo que el hombre “muerto” de hecho estaba “ya vivo” cuando fue llevado a las instalaciones en Kramerville.

Pero este acto, lejos de levantar admiración u asombro, dio paso a un debate nacional en Sudáfrica, según Milton Nkosi, de la BBC, donde ha provocado un debate nacional sobre falsos pastores y ha sido ampliamente condenado por grupos religiosos establecidos.

Al mismo tiempo, el video originó el nacimiento del #ResurrectionChallenge, en donde los usuarios pusieron su sentido del humor a la orden del día.

Por ejemplo, un usuario compartió una foto en la que aparecían unos guantes, un traje y unos zapatos blancos y aseguró que era el paquete que necesitabas para tener una resurreción.

Otro video muestra cómo, de manera graciosa, un hombre es revivido mientras que recibe sorbos de lo que parece ser alcohol.

En el próximo video aparecen unos niños sentados alrededor de una olla en la que aparentemente una gallina había sido cocinada. De repente, el hombre que estaba a cargo levantó la tapa y el animal salió aleteando.

Por su parte, un usuario utilizó el video del hombre que había vuelto a la vida en el que aparecía comiendo y escribió: “Cuando los del funeral también pagan por el servicio de comida”.

En otro tweet se ve cómo un profesor que entra al aula en donde todos los alumnos están acostados sobre las mesas logra revivirlos con unas pocas palabras.

No es la primera vez que una iglesia improvisada genera polémica en el país. El año pasado un pastor sudafricano fue declarado culpable de asalto por rociar a sus seguidores con un insecticida doméstico que, según él, podía curar el cáncer y el VIH.