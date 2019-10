LOS ÁNGELES.- El reloj se acercaba a cero. Entonces, incluso si el juego finalmente no significaba nada, significaba todo en el momento.

Con su equipo perdiendo por tres con 6,5 segundos restantes en un partido interescuadras el jueves por la tarde, la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, corrió la cancha y se detuvo para un triple de empate. Momentos después, el guardia de los Lakers, Rajon Rondo, condujo hacia el otro extremo y cometió una falta sobre James. El resultado no importó, pero el escenario produjo una experiencia de enseñanza temprana sobre cómo los Lakers podrían manejar los momentos críticos.

“Quieres estar en esas situaciones antes de que suceda en un juego real”, dijo Rondo. “Entonces, cuando se trata del juego, es solo una segunda naturaleza. Lo has hecho antes, lo has ensayado antes. No tienes que complicarte demasiado”.

Ese momento también ilustró dos posibilidades. Por un lado, los Lakers se apoyarán en James para manejar la pelota por una simple razón. Como dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, “ese ha sido su papel durante toda su carrera”. Por otro lado, los Lakers también contarán con otras opciones de pista trasera, y Rondo parece ser el gran favorito. Las otras posibilidades incluyen a Alex Caruso, Avery Bradley y Quinn Cook.

¿Cómo se desarrollará esa situación en tiempo real? Parece poco probable que surja mucha claridad en el primer partido de pretemporada de los Lakers contra los Golden State Warriors el sábado en San Francisco. Vogel sugirió que James jugará de forma conservadora durante el cam pamento de entrenamiento después de registrar un tiempo de juego limitado en los últimos años.

En cuanto a la temporada regular, sin embargo? El líder de los Lakers dijo que sigue siendo flexible, tanto para dar cuenta de su cuadro de 6-8, 250 libras, versatilidad posicional y el plan de juego de Vogel.

“Hago lo que sea necesario para que ganemos. Así que no importa”, dijo James. “Soy un jugador de pelota. No soy un armador, no soy un escolta, un delantero pequeño, un delantero de poder o un centro. Solo soy un jugador de pelota. Me pones en el piso y puedo hacer las cosas suceden con quien está en el piso”.

EN NUMERO

27.4

Promedio

de puntos de LeBron James, la temporada pasada, su primera con los Ángeles Lakers. El estelar jugador se vio limitado por una lesión y sólo jugó 55 partidos.