SAN FRANCISCO, AP._ Kawhi Leonard arruinó el estreno de los Warriors en su nuevo estadio, el Chase Center, como hizo con su despedida del Oracle Arena hace cuatro meses. Anotó 21 puntos en tres cuartos para guiar a los Clippers de Los Ángeles a una victoria el jueves por 141-122 en el debut de Golden State en su elegante nueva cancha.

Leonard, elegido Jugador Más Valioso en la última final de la NBA, anotó 9 de 17 y reportó nueve asistencias en su segundo partido con los Clippers tras liderar a los Raptors en la conquista de su primer título la temporada pasada. Toronto se impuso a Golden State en una final a seis juegos.

Stephen Curry acabó con 23 tantos y D’Angelo Russell sumó 20 en su estreno con los Warriors, que cayeron derrotados en la forma en la que solían hacerlo sus rivales, llegando incluso a encajar 46 unidades en el tercer cuarto.

Fue un jarro de agua fría para los Dubs en su puesta de largo oficial en el nuevo Chase Center de San Francisco tras 47 años en el Oracle Arena de Oakland.

Patrick Patterson totalizó 20 puntos e Ivica Zubac sumó 16 tantos, 10 rebotes y dos tapones para Los Ángeles.

JUEGOS DE HOY

7:00 Toronto Vs. Boston

7:00 Minnesota Vs. Charlotte

7:00 Nueva York Vs. Brooklyn

8:00 Washington Vs. Oklahoma

8:00 Chicago Vs. Memphis

9:00 Phoenix Vs. Denver

10:00 Portland Vs. Sacramento

10:30 Utah Vs. LA Lakers