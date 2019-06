El expresidente de la República Leonel Fernández visitó el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz y a el comunicador, Jhoel López, en un centro de salud donde fueron trasladados luego de ser heridos de bala en un bar de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este.

El también precandidato y actual presidente del Partido de al Liberación Dominicana (PLD) dijo que “es desafortunado que una figura internacional del deporte como David Ortiz haya sido víctima de la violencia de país”.

Fernández antes de presentarse al Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González, escribió que estaba consternado por la noticia y les deseó una pronta y exitosa recuperación, a través de su cuenta de Twitter @LeonelFernandez.

Asimismo, el expresidente Barack Obama, colgó un mensaje y una imagen en su Twitter donde le deseó una pronta recuperación a Ortiz.

“Hace seis años, el espíritu y la resolución de David Ortiz nos ayudaron a todos a comenzar a curarnos del bombardeo del maratón de Boston. Hoy quiero unirme a muchos otros para desearle una pronta recuperación de la suya. Recupérate pronto, papi”, posteó Obama.

Six years ago, David Ortiz's spirit and resolve helped us all begin to heal from the Boston Marathon bombing. Today, I want to join many others in wishing him a speedy recovery of his own. Get well soon, Papi. pic.twitter.com/9orpBgnVI5

— Barack Obama (@BarackObama) June 10, 2019