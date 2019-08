Lima, Perú. El dominicano Leonel de los Santos perdió anoche la oportunidad de ganar su primera medalla de oro en Juegos Panamericanos, al caer en una cuestionada decisión de los jueces ante el cubano una cuestionada Lázaro Álvarez.

De los Santos, el mejor púgil amateur del país en los últimos años, fue desfavorecido con una decisión 2-3, en la final del peso ligero (60 kilogramos) del torneo boxeo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Al ser abordado por los periodistas dijo que: “No estoy conforme con la decisión, sé que gané el oro, siempre me vi arriba, me vi superior, pero los árbitros tienen la decisión y no fue la más correcta”.

“Ahora mi propósito es seguir trabajando para las Olmpíadas, que es mi objetivo. Agradezco al programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), Comité Olímpico Dominicano, (COD) y al Ministerio de Deportes, el respaldo brindado al boxeo”.

De los Santos, hijo de Ana Luz Núñez y Leonardo de los Santos, un humilde matrimonio que reside en el barrio Katanga de Los Minas, dijo sentirse orgulloso de su procedencia y agradeció el respaldo de ellos para dedicarse al boxeo.

EL DATO

Al final de la pelea

El resultado de los jueces fue motivo de repulsa por la concurrencia presente en el Coliseo Miguel Grau, escenario del boxeo de los Juegos Panamericanos.