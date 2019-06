CHICAGO.- Brett Gardner y Gio Urshela se ven impactados por la adquisición de Edwin Encarnación y la devolución de Giancarlo Stanton de la lista de lesionados más que nadie.

Encarnación se usará principalmente como bateador designado, lo que significa que Luke Voit manejará la primera base. Eso significa que DJ LeMahieu probablemente obtendrá un mayor tiempo de juego en la tercera base, donde Urshela ha jugado regularmente desde que Miguel Andújar ingresó a la alineación a mediados de mayo.

Stanton jugará en el jardín izquierdo, la posición que Gardner ha ocupado desde que Aaron Hicks salió de la alineación el 13 de mayo.

“Obviamente, tenemos un montón de muchachos talentosos en la sala y muchos de ellos regresaron, lo que no hará más que fortalecer a nuestro equipo”, dijo Gardner, quien comenzó en el jardín central el domingo y ayudó a los Yankees a ganar 10-3 a los Medias Blancas, impulsando cuatro carreras.

“Nunca sabes. Nadie esperaba que jugara el jardín central 40 de los primeros 45 días de la temporada. Todos los jugadores que tenemos a mano, tenemos una de las listas más profundas de la liga con mucho talento. Así que en cualquier momento puedes agregar a alguien tan bueno como Edwin, nos hace mejores. ¿Cómo me afecta eso?, eso no es algo que me preocupe”.

Urshela, quien estuvo en una diapositiva de 0 por 10, anotó un sencillo en la segunda carrera y se duplicó y anotó en la quinta.

Stanton y Aaron Judge continuaron su camino de regreso a las grandes ligas el domingo.

EN NÚMERO

21

Jonrones

Tiene Edwin Encarción, con lo cual lidera ese departamento en la actual temporada. Su promedio de bateo es de .241, con 48 carreras anotadas y 49 impulsadas. Para incluirlo en el roster los Yankees enviaron a triple A al jardinero Clint Farazier.